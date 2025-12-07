Encuentran cuerpos sin vida en las costas de La Guajira: el presidente Petro pide investigación urgente

Habitantes de La Guajira realizaron un preocupante hallazgo en las costas de la región y la denuncia llegó hasta oídos del presidente Gustavo Petro, quien solicitó una investigación urgente por parte de las autoridades. En las playas algunas personas encontraron varios cuerpos sin vida y mutilados; estos cuerpos fueron arrastrados por la marea hasta las costas colombianas y, por el momento, se desconoce en qué condiciones fallecieron.

Lea también: “Muy de malas”: ladrón se le apagó la moto en la que intentaba huir después de cometer un robo

Los habitantes de la región aseguran que estas personas fallecidas serían tripulantes de alguna ‘narco lancha’ interceptada por Estados Unidos en el mar Caribe. En le vídeo compartido por el propio presidente se puede escuchar a un habitante de la región asegurar que en las noches se escuchan los estruendos de los bombardeos.

Sumado a esto, en el vídeo el hombre que graba también asegura que estas personas serían colombianas y habrían sido interceptadas por los ya comunes bombardeos en el mar Caribe. Ahora bien, esta información no ha sido confirmada y ya se adelanta una investigación con el fin de establecer cómo fallecieron estas personas.

El presidente Petro pide una investigación conjunta con Venezuela

Por su parte, el presidente Gustavo Petro no solo le pide una investigación a las autoridades colombianas, también solicita una acción coordinada con la Fiscalía de Venezuela, teniendo en cuenta que La Guajira es un territorio compartido entre ambos países.

"Han aparecido estos cuerpos flotando en el mar de la Guajira, le pido a medicina legal establecer identidades y coordinar con la fiscalía de Venezuela. Pueden ser muertos por bombardeo en el mar“, escribió el mandatario en su cuenta de X.

Las interceptaciones a las ‘narco lanchas’ continúan

Entre tanto, la polémica medida de control de salida de estupefacientes desde Colombia hacia los Estados Unidos sigue en pie y los bombardeos a estas denominadas ‘narco lanchas’ seguirán en los próximos meses. Además, el propio presidente Donald Trump aseguró que no descarta intervenciones bélicas en territorio colombiano en contra de las estructuras de narcotráfico.