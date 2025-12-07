Noche de tensión en Tesalia, Huila: así repelió la policía un ataque inesperado

Una noche de tensión y desconcierto vivió el municipio de Tesalia, en el departamento del Huila, cuando presuntos integrantes de las disidencias de las Farc atacaron la estación de Policía local en medio de la Fiesta de Velitas. Según reportes oficiales, el hecho ocurrió alrededor de las 9:30 p.m. y se extendió durante cerca de media hora, generando preocupación entre los habitantes y autoridades de la región.

Para leer:Videos de los momentos de pánico en Balboa, Cauca por explosión que generó grave incendio dejando 13 heridos

Al menos diez uniformados que se encontraban en la estación lograron repeler el ataque, evitando víctimas entre la fuerza pública y la comunidad. Pese a esto, el episodio dejó varios vehículos incinerados y daños estructurales en algunos locales comerciales, generando pérdidas materiales significativas.

Tesalia vivió momentos críticos: la acción rápida de la policía evitó mayores daños

El coronel Carlos Eduardo Téllez, comandante de la Policía Huila, confirmó que el ataque fue perpetrado por el frente Ismael Ruiz. Indicó que los hombres armados hostigaron la estación con artefactos explosivos improvisados, cilindros y armas de fuego, apuntando tanto a las instalaciones como a los uniformados que estaban en servicio.

“La actitud valerosa de estos hombres y mujeres de la estación evitó una afectación mayor. Gracias a su valentía y cumplimiento de protocolos, todos permanecen sin novedad”, aseguró el coronel. Además, destacó que la acción coordinada con el Ejército Nacional y la Fuerza Aérea permitió que los agresores se retiraran de Tesalia sin que se produjeran víctimas.

Durante el operativo, los disidentes intentaron instalar un cilindro explosivo en una entidad bancaria, con el objetivo de perpetrar un robo, pero el artefacto no llegó a detonar, evitando una tragedia mayor. Posteriormente, un sobrevuelo de la Fuerza Aérea permitió rastrear los movimientos de los atacantes, quienes huyeron inicialmente hacia el corregimiento de Pacarní y, más tarde, se dirigieron al departamento del Cauca.

El ataque genera preocupación entre las autoridades y la comunidad, ya que ocurre en medio de celebraciones tradicionales, cuando cientos de personas se encontraban en actividades públicas. El hecho resalta la importancia de mantener protocolos de seguridad y la coordinación entre distintas fuerzas para garantizar la protección de los ciudadanos.

Las autoridades locales han reforzado la seguridad en la zona y continúan evaluando los daños materiales causados por los explosivos, al tiempo que se investiga la participación de los grupos armados en el incidente. Se espera que en las próximas horas se conozcan mayores detalles sobre la investigación y posibles medidas preventivas para evitar hechos similares.

La comunidad de Tesalia se encuentra en alerta y agradece la rápida reacción de los uniformados que permitieron evitar víctimas, resaltando la importancia del compromiso y la disciplina de los hombres y mujeres de la Policía frente a situaciones de alto riesgo. Este episodio se suma a una creciente preocupación por la seguridad en la región, especialmente durante festividades, y evidencia los retos que enfrentan las autoridades para proteger a la población frente a la presencia de grupos armados en el territorio.