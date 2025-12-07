En video: así fue el momento exacto en que explotó una moto bomba en Balboa, Cauca dejando 15 heridos, entre ellos una niña

Un estremecedor video captó el instante preciso en que una moto bomba explotó en pleno casco urbano del municipio de Balboa, en el departamento del Cauca, dejando una escena de caos, destrucción y profundo miedo entre los habitantes. El atentado ocurrió a las 5:52 de la tarde de este sábado 6 de diciembre y dejó 15 personas heridas, entre ellas una niña menor de 7 años, además de provocar severos daños en un concurrido punto de compra de café donde funcionaban el laboratorio de calidades de Almacafé y las instalaciones del Comité de Cafeteros local.

Para leer: Videos de los momentos de pánico en Balboa, Cauca por explosión que generó grave incendio dejando 13 heridos

En las imágenes, que rápidamente se viralizaron en redes sociales, se observa el momento exacto en que la moto bomba detona frente a varias personas que se encontraban cerca del lugar realizando actividades cotidianas relacionadas con la compra y verificación de la calidad del café. Un estruendo rompe la tranquilidad de la tarde y un fuego repentino lo cubre todo, mientras los testigos huyen desesperados entre gritos, polvo y fragmentos de la explosión.

Imágenes estremecedoras: moto bomba sacude Balboa y deja caos, heridos y destrucción

Las autoridades confirmaron que entre los heridos hay 6 mujeres —incluyendo la niña— y 9 hombres, varios de ellos con lesiones de consideración. Las víctimas fueron trasladadas a centros médicos del municipio y de localidades cercanas, mientras equipos de rescate y la fuerza pública aseguraron la zona ante la posibilidad de otros artefactos explosivos.

El presidente de la Federación Nacional de Cafeteros, Germán Bahamón, repudió el atentado y lamentó profundamente que el ataque se dirigiera contra un espacio clave para los productores de la región y para cientos de familias que dependen del grano. “Este ataque cobarde hiere no solo la infraestructura del café, sino a la comunidad, a las familias trabajadoras que encuentran en este grano su sustento y su dignidad”, afirmó en un comunicado.

El impacto de la explosión no solo destruyó parte del punto de compra, sino que también generó daños estructurales en edificaciones cercanas y afectó vehículos que estaban estacionados en la zona. Habitantes de Balboa reportaron que la onda expansiva se sintió a varias cuadras a la redonda y que muchos de ellos quedaron aturdidos por la magnitud del estallido.

Bahamón expresó su solidaridad con CAFICAUCA, con la población de Balboa y con todas las familias cafeteras “que hoy sienten miedo e incertidumbre”, y reiteró un llamado urgente al Gobierno Nacional y a la Fuerza Pública para retomar el control del territorio. En esta región del Cauca, diversos grupos armados ilegales mantienen presencia activa, lo que ha incrementado el riesgo para campesinos, productores y comerciantes.

El presidente de la Federación destacó que la violencia contra el sector cafetero representa un golpe directo al corazón económico y social de miles de familias rurales. “Es inconcebible que estructuras criminales pretendan sembrar terror en zonas donde el café es símbolo de trabajo, esperanza y estabilidad para la gente”, añadió.

Mientras avanzan las investigaciones para determinar los responsables del atentado, el municipio permanece en alerta y con un refuerzo temporal de seguridad. La comunidad teme nuevos hechos violentos, y las autoridades locales han pedido apoyo inmediato para garantizar la protección de los habitantes y la continuidad de las actividades productivas.

El video del momento exacto de la explosión continúa circulando, convirtiéndose en un testimonio doloroso del ataque que vuelve a sacudir al Cauca y que deja en evidencia la vulnerabilidad de quienes trabajan cada día por sostener una de las industrias más emblemáticas del país.