Videos de los momentos de pánico en Balboa, Cauca por explosión que generó grave incendio dejando 13 heridos

Un atentado terrorista estremeció en la tarde de este sábado al municipio de Balboa, en el departamento del Cauca, luego de que una moto bomba explotara en pleno casco urbano, dejando al menos 13 personas heridas y ocasionando severos daños en un punto de compra de café donde funcionaban el laboratorio de calidades de Almacafé y el Comité de Cafeteros local. La detonación, registrada a las 5:52 p. m., impactó de lleno una zona frecuentada por productores y trabajadores del sector cafetero, lo que elevó la alarma entre los habitantes y las autoridades regionales.

El presidente de la Federación Nacional de Cafeteros, Germán Bahamón, confirmó los hechos y condenó con contundencia el ataque, que calificó como un golpe directo a la columna vertebral del sector rural colombiano. “Este ataque cobarde hiere no solo la infraestructura del café, sino a la comunidad, a las familias trabajadoras que encuentran en este grano su sustento y su dignidad”, declaró el dirigente gremial, enfatizando el profundo daño moral y económico dejado por el atentado.

Moto bomba sacude a Balboa: ataque terrorista deja heridos y desata alarma en pleno Cauca

Bahamón expresó además su solidaridad con CAFICAUCA, con los habitantes de Balboa y con todas las familias cafeteras “que hoy sienten miedo e incertidumbre”. El líder gremial lanzó un llamado urgente al Gobierno Nacional y a la fuerza pública para que tomen medidas inmediatas que permitan retomar el control del territorio, en una región golpeada por el fortalecimiento de grupos armados ilegales. “No aceptamos que Colombia retroceda tres décadas en seguridad. El terrorismo no nos intimidará ni frenará el trabajo digno de quienes construyen país desde el campo… El Cauca no está solo. Balboa no está solo. Colombia no se arrodilla”, enfatizó.

Por su parte, el gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, confirmó la cifra preliminar de heridos y calificó el hecho como “un ataque contra la dignidad de un pueblo trabajador”. El mandatario departamental explicó que, tras la explosión, se activó de inmediato la respuesta institucional en coordinación con la Alcaldía, los centros asistenciales, la fuerza pública y los organismos de socorro. “Ordenamos el despliegue de dos móviles y 10 unidades de Bomberos de El Bordo para atender la emergencia”, precisó Guzmán.

El atentado se suma a la escalada de violencia que vive el Cauca en las últimas semanas, un escenario marcado por el accionar de las disidencias de las Farc, que mantienen fuerte presencia en la zona. Aunque las autoridades aún no han ofrecido información oficial sobre los posibles responsables, el ataque refuerza las alertas sobre la creciente vulnerabilidad de las comunidades rurales del departamento.

“Atacar así a un pueblo trabajador es golpear la dignidad de todo el Cauca. Basta de herir a quienes sostienen a sus familias y sacan adelante este territorio”, añadió el gobernador, subrayando la urgencia de fortalecer la seguridad en un departamento que enfrenta uno de los momentos más críticos de los últimos años.

Mientras avanza la investigación, la comunidad de Balboa permanece en estado de conmoción y miedo, intentando sobreponerse a un nuevo episodio de violencia que golpea directamente su economía, su entorno social y su sentido de seguridad.