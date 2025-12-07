Daniel Coronell habría sido despedido de Univisión por no querer hacer una noticia a favor de Trump

Daniel Coronell habría sido despedido por segunda vez de Univisión en medio de una nueva polémica que tendría que ver con la negativa del periodista colombiano de publicar una noticia a favor del presidente de Estados Unidos Donald Trump. Esta sería la segunda vez que Coronell sale despedido de Univisión, la anterior había sido en 2020.

La información la habría confirmado el periodista y actor Javier Ceriani en sus redes sociales, en donde publicó: “queda afuera de Univisión Noticias Daniel Coronell, Presidente de Univisión Noticias, quien es retirado de la empresa después de negarse a poner una noticia a favor de Trump”.

Según lo que se ha conocido, la salida de Daniel Coronell de Univisión se confirmará antes del 31 de diciembre del presente año y se espera se haga oficial en los próximos días.

Es importante remarcar que durante la campaña presidencial para la elección del segundo periodo presidencial en la que Donald Trump fue electo nuevamente como presidente de Estados Unidos.

En su momento Daniel Coronell fue bastante crítico con el entonces candidato Donald Trump e inclusive llegó a moderar un debate con el ahora presidente de Estados Unidos, debate que fue criticado por parte de los demócratas porque se señaló a Coronell de favorecer a Trump en ese encuentro.

Finalmente, no se sabe cuál será el futuro profesional de Daniel Coronell, quien actualmente es director de la revista Cambio y hace parte de W Radio con Julio Sánchez Cristo. La función del periodista en el programa de la mañana de W Radio es realizar el reporte Coronell, en el que el periodista publica y difunde sus investigaciones.