Jossimar Calvo y su esposa quedaron atrapados en medio de un ataque con explosivos en Cúcuta: ambos resultaron heridos

Jossimar Calvo, una de las principales figuras de la gimnasia olímpica del país, quedó atrapado en medio de un ataque con explosivos en contra de las torres de energía de Cens, ubicadas en el Anillo Vial Oriental de Cúcuta. Desde la capital del departamento de Norte de Santander confirmaron que tanto el atleta como su esposa resultaron heridos a causa de este ataque.

La información la confirmó la Liga de Gimnasia de Norte de Santander, quienes también entregaron detalles sobre la situación de salud de Jossimar Calvo. Se ha podido conocer que el atleta y su esposa estaban movilizándose en su carro particular en la madrugada del domingo 7 de diciembre cuando se realizó el ataque a las torres de energía.

Los reportes indican que la onda expansiva de la explosión impactó al vehículo, el cual terminó destruido y recibió gran parte del impacto. Por su parte, tanto Jossimar Calvo como su esposa fueron trasladados a un centro asistencial en el que se les atendió por las lesiones que recibieron.

Los reportes entregados por parte del centro asistencial indica que las heridas no son de gravedad y ambas personas se encuentran fuera de peligro.

Jossimar Calvo: otra víctima de la escalada de violencia en Norte de Santander

Este ataque con explosivos se suma a una seguidilla de ataques que realizaron varios grupos delincuenciales en la ciudad desde la noche del sábado 6 de diciembre y la madrugada del domingo 7 de diciembre.

Con respecto al ataque en contra de las torres de energía la empresa Cens informó que hubo una suspensión temporal del servicio en los siguientes sectores: Prados del Este, Escobal, García Herreros, El Salado y el corregimiento de San Faustino.