Cúcuta en máxima alerta por explosiones del ELN que dejaron dos muertos y seis heridos

La ciudad de Cúcuta vive horas de tensión y consternación tras un grave ataque con explosivos que dejó como saldo la muerte de dos uniformados de la Policía Metropolitana de Cúcuta y al menos seis heridos. El hecho ocurrió en el anillo vial oriental, a la altura del centro comercial Jardín Plaza, donde fueron activadas dos cargas explosivas que destruyeron completamente los cuatro carriles de la vía y dejaron sin energía eléctrica a una amplia zona del sector.

Las víctimas fatales fueron identificadas como el intendente Franklin Guerrero y el subintendente Jairo Andrés Holguín, quienes se desplazaban como refuerzos para atender la situación de orden público registrada en las últimas horas en la ciudad. Según los primeros reportes oficiales, guerrilleros del ELN habrían detonado una carga explosiva al paso de los uniformados, en una acción que rápidamente desencadenó un escenario de emergencia, temor y caos.

Terror en Cúcuta: dos policías asesinados tras doble ataque explosivo

El ataque se suma a otros atentados ocurridos en Cúcuta y su área metropolitana, especialmente en el municipio de Villa del Rosario, donde también se registraron agresiones dirigidas contra la fuerza pública. En estas acciones, además de los dos policías asesinados, otros seis resultaron heridos, lo que intensificó el despliegue de las autoridades y el establecimiento de estrictos protocolos de seguridad en toda la región.

Tras la primera explosión, las autoridades reaccionaron con un operativo de contención para asegurar la zona. Sin embargo, de manera posterior, fue activada una segunda carga explosiva en un tramo del mismo anillo vial, lo que agravó el panorama. Esta detonación ocasionó daños a una torre de energía, dejando sin fluido eléctrico a un vasto sector de Cúcuta. Las autoridades también reportaron afectaciones en el suministro de gas natural, lo que elevó aún más el nivel de riesgo para los habitantes de la zona de frontera.

La magnitud de la explosión fue tal que los cuatro carriles de la vía quedaron destruidos, generando un cierre total del corredor vial y complicando la movilidad en uno de los puntos más transitados de la ciudad. Equipos antiexplosivos trabajan en el lugar para determinar si existen más dispositivos instalados, mientras unidades especiales de la Policía y el Ejército acordonaron la zona para evitar nuevos hechos que pongan en peligro a la ciudadanía.

Las autoridades atribuyeron los atentados al Ejército de Liberación Nacional (ELN), organización que tiene una presencia consolidada en esta región con diez frentes activos, tres de ellos urbanos y siete rurales. La actividad reciente del grupo armado ha generado preocupación entre los habitantes y ha obligado a las autoridades a elevar el nivel de vigilancia y control en toda el área metropolitana.

En este contexto, la ciudad permanece en máxima alerta, con refuerzos policiales y militares desplegados en diferentes puntos estratégicos para proteger a la población y prevenir nuevas acciones violentas. La muerte de los dos uniformados ha generado indignación y dolor en la institución policial, mientras que las autoridades locales y nacionales evalúan las medidas necesarias para restablecer la seguridad y atender las afectaciones causadas por este ataque.