Roy Barreras preguntó si Verónica Alcocer podría llegar al Senado y las redes sociales estallaron

El exsenador y exembajador de Colombia ante el Reino Unido, Roy Barreras, puso sobre la mesa una idea que causó gran revuelo en las redes sociales: que Verónica Alcocer se lance al Senado de la República en las elecciones del 2026.

Roy se refirió a un comentario que hizo un usuario en la red social X identificado como ‘Lucho Cuadros’.

“Verónica Alcocer Senadora liderando la lista del Frente Amplio? Le pregunto? Los leo!”, escribió el exsenador a través de su cuenta oficial en la red social.

De inmediato, varias figuras públicas e incluso congresistas de distintas colectividades reaccionaron a la pregunta que hizo Roy. Algunos criticaron duramente la propuesta de que la actual primera dama aterrice en el Congreso.

“Es triste que haya gente buena que se lanzó al senado por la lista del camaleón de Roy, que en sólo dos días le ha ofrecido la cabeza de lista a un Uribista como Miguel Uribe Londoño y ahora a una politiquera como Verónica Alcocer. Con Roy Barreras ni a la esquina”, indicó la representante a la Cámara del partido Dignidad y Compromiso Jennifer Pedraza.

En efecto, esta misma semana Roy también le había propuesto a Miguel Uribe Londoño, que recién renunció a su precandidatura presidencial en el Centro Democrático, hacer parte de su lista al Senado.

Clara López cuestionó la idea de Roy Barreras

Pero Roy no solo recibió críticas por parte de congresistas independientes en el Congreso, sino que también fue cuestionado por sus excompañeros del Pacto Histórico.

En X, la senadora Clara López le pidió reflexionar más sobre este tipo de propuestas.

“Hola Roy. Primero Uribe y ahora la señora del señor Presidente que no puede ser candidata. Cálmate colega. Que la coalición de @Unitarios @MovimientoMAIS y la Fuerza que lideras tiene votos suficientes para aportar una buena cantidad de senadores a la bancada del Cambio”, advirtió Clara López.