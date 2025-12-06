Donald Trump congela asilo político y “Green Card”: 19 países en la lista ¿Está Colombia?

La Administración del presidente Donald Trump ha activado una serie de medidas migratorias drásticas y sin precedentes que impactan directamente a ciudadanos de 19 países de tres continentes. Las acciones, que van desde la suspensión temporal de todos los procedimientos de asilo hasta la revisión estricta de Green Cards ya concedidas, llegan como una respuesta directa y contundente al reciente atentado en Washington.

​El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) comunicó la suspensión provisional del asilo, justificándola bajo la necesidad de garantizar una investigación y control “lo más exhaustivo posible” de todos los extranjeros. Sin embargo, la acción más polémica es el endurecimiento de las restricciones ya impuestas a 19 naciones, que ahora incluye:

​Prohibición de entrada total. ​Suspensión de todas las solicitudes de inmigración o naturalización. ​Congelamiento de la concesión de permisos de residencia y trabajo permanentes (Green Card).

​El Trasfondo: Un Atentado que Cambia las Reglas

​El catalizador de esta ofensiva migratoria fue el trágico atentado ocurrido el miércoles 26 de noviembre de 2025, en el que dos guardias nacionales resultaron gravemente heridos, con el posterior fallecimiento de una de las víctimas.

​El presunto agresor, un ciudadano afgano de 29 años, fue rápidamente detenido y acusado de asesinato. Medios de comunicación revelaron que el victimario había ingresado a Estados Unidos en 2021 y había trabajado previamente para la CIA y otras agencias gubernamentales estadounidenses en su país natal.

​Joseph Edlow, jefe de la autoridad migratoria, ha elevado la apuesta ordenando una “revisión exhaustiva y estricta de todas las tarjetas verdes” de los extranjeros de los países afectados. Esto significa que incluso los titulares de permisos de residencia legal y permanente están ahora bajo un nuevo escrutinio, una decisión que ha generado alarma entre las comunidades inmigrantes.

​El Debate de la “Investigación”

​El presidente Trump utilizó el incidente para reforzar su postura de mano dura, afirmando que el presunto atacante había entrado al país “sin ser investigado” durante la anterior Administración demócrata. Esta declaración, sin embargo, fue rápidamente contradicha por el propio Ministerio de Justicia de Trump, que confirmó que el hombre había sido sometido a un exhaustivo control de seguridad por parte del Ministerio de Seguridad Nacional y la Policía Federal, siendo considerado en su momento como “sin antecedentes”.

​Este cruce de declaraciones subraya la naturaleza cada vez más rígida y a menudo politizada de la política de asilo y migración de la Administración actual, enmarcando las nuevas restricciones en una narrativa de Seguridad Nacional que choca con los hechos confirmados por sus propias agencias.

​El Mapa Completo de los 19 “Países de Alto Riesgo”

​Las autoridades estadounidenses justifican la selección de estas naciones por considerarlas “países de alto riesgo”, argumentando que no reciben información suficientemente fiable sobre sus ciudadanos para llevar a cabo controles de seguridad efectivos, o por falta de cooperación en la repatriación de personas obligadas a abandonar el país.

​La suspensión de la inmigración afecta a ciudadanos de:

​Asia: Afganistán, Yemen, Irán, Turkmenistán, Myanmar y Laos. ​América Latina: Cuba, Haití y Venezuela. ​África (La Mayoría): Libia, Chad, Sudán, Eritrea, Somalia, Sierra Leona, Togo, Guinea Ecuatorial, la República del Congo y Burundi.

​Estas 19 naciones ya enfrentaban prohibiciones de entrada desde junio de 2025, pero el endurecimiento actual transforma estas restricciones en una suspensión casi total de cualquier vía legal de inmigración, poniendo en vilo a miles de familias y profesionales con lazos en Estados Unidos.