Balacera en centro comercial en medio de intento de robo a una joyería dejó un muerto y cuatro capturados

El hecho se registró en el Centro Comercial Cuarta Etapa en Bucaramanga en donde en la tarde de este sábado, 29 de noviembre, se registró una fuerte balacera al interior de una joyería cuando los ladrones fueron sorprendidos cuando pretendían cometer un hurto.

Los visitantes que se encontraban en el centro comercial viviendo momentos de pánico al escuchar las detonaciones de las balas.

¿Qué pasó en el centro comercial de Bucaramanga?

Algunas de las personas que se encontraban a esa hora en establecimiento terminaron lanzándose al piso. Otros se escondieron en los locales comerciales cercanos y muchos terminaron metidos en los baños por más de 30 minutos

El pánico y los gritos se apoderaron de los testigos del hecho, por la cantidad de disparos que se registraron en medio de la balacera.

Según confirmó El Tiempo, varios uniformados de la Policía de Bucaramanga llegaron al centro comercial para atender el caso.

Uno de los videos que se conocieron a través de las redes sociales evidencia cómo dos personas quedaron tendidas en el piso; una de ellas parece estar sin vida, ya que no reacciona y a su alrededor hay sangre.

Según el mismo medio, la Policía confirmó que hay cuatro personas capturadas por el frustrado robo a la joyería, una persona muerta y un uniformado de la policía hospitalizado tras resultar herido.

“Lamentablemente es duro, estábamos en el cuarto piso haciendo compras, de un momento a otro, todos corrían, asustados, mujeres embrazadas, no sabían qué hacer, muy doloroso, no estamos seguros en estas partes y más en la fecha en la que estamos, póngale orden a esta ciudad, era segura”, le dijo al diario uno de los afectados.

Los usuarios de internet comentaron el hecho: "Yo estuve ahí. Ya nos evacuaron . 2 capturas, un herido y otro dado de baja...“, ”¿Y es que Bucaramanga no tiene alcalde?“, ”Suena a ajustes entre narcos. Este gobierno nos llevó a las peores épocas de la violencia e inseguridad" y "En el país en el que votaron por el cambio“.