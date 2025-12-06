Desmantelan ‘Los de la U’: Drogas con Sabor a Frutas Invadían Universidad de Bucaramanga

Una operación conjunta de la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional ha puesto fin a las actividades del grupo delincuencial autodenominado ‘Los de la U’, una red dedicada al tráfico de estupefacientes que había establecido su centro de operaciones en las inmediaciones y, presuntamente, dentro de las áreas de una universidad en Bucaramanga, Santander.

El desmantelamiento de esta estructura no solo representa un golpe significativo contra el microtráfico local, sino que también saca a la luz una alarmante estrategia de mercadeo criminal dirigida específicamente a la población juvenil: el uso de drogas con aditivos de olor y sabor a frutas.

Estrategia de Engaño: Drogas con “Sabor a Fruta” para Atraer a Estudiantes

Según los elementos materiales probatorios recopilados por la Fiscalía Seccional Santander, ‘Los de la U’ no se limitaban a la simple distribución, sino que operaban con una estructura criminal bien definida y una táctica de venta que buscaba deliberadamente seducir a jóvenes estudiantes y otros transeúntes de la zona universitaria.

Los integrantes de la organización tenían roles preestablecidos, desde la obtención de las sustancias ilícitas hasta su empaque final. Una de las revelaciones más perturbadoras es el método de alteración: para hacer el producto más atractivo, especialmente para un público inexperto, la banda modificaba la composición de las drogas. Distribuían sustancias como cocaína, bazuco, éxtasis y, de manera notable, marihuana a la que le añadían esencias y sabores a frutas como fresa, mango, sandía y arándanos. Estos productos eran embalados en empaques coloridos, diseñados para captar la atención de la población joven, en un claro intento de minimizar la percepción de riesgo asociada al consumo.

El Desmantelamiento y el Laboratorio Artesanal

La contundencia de la acción judicial se materializó en 11 diligencias de registro y allanamiento ejecutadas por la Policía Nacional en diferentes puntos estratégicos de Bucaramanga. El resultado de estos operativos fue la captura de 14 personas que, se presume, formaban parte activa de ‘Los de la U’.

La magnitud de la operación quedó patente con las incautaciones: las autoridades lograron decomisar un total de 52 kilogramos de marihuana, una cifra que subraya el volumen de tráfico que manejaba la red. Además, se incautaron más de 44 millones de pesos en efectivo, prueba de las cuantiosas ganancias ilícitas del grupo. También se encontró un arma de fuego y municiones, elementos que evidencian la peligrosidad y el nivel de organización de la estructura criminal.

En uno de los inmuebles allanados, los investigadores hallaron un pequeño laboratorio artesanal. Este lugar estaba dispuesto y equipado específicamente para el secado, modificación y almacenamiento de marihuana, confirmando que la organización no solo era distribuidora, sino que también llevaba a cabo procesos de alteración y preparación de las drogas para su venta.

Imputación de Cargos y Medidas de Aseguramiento

Un fiscal de la Seccional Santander procedió a la imputación de cargos contra los 14 detenidos. Los delitos que se les atribuyen son de alta gravedad e incluyen: concierto para delinquir (por la conformación de la estructura), tráfico, fabricación o porte de estupefacientes (por la invasión, la distribución y las incautaciones) y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

A pesar de la solidez del material probatorio, es importante señalar que ninguno de los procesados aceptó los cargos imputados por la Fiscalía.

Entre los detenidos se encuentran: Ángel Duván Ramírez Aristizábal, Ingrid Vanesa Díaz Gil, Josimar Dayana Barbosa Puertas, Michael Alexander Rodríguez Valderrama, Edwin Alejandro Sandoval Palomino, Fabián Mauricio Peña Sánchez, Edwin Oswaldo Mantilla Pérez, Billy Joel Morales Roldán, Rafael Armando Rey Merchán, Emanuel Sánchez Santiago, Juan Sebastián Molina Martínez, Gustavo Andrés Mateus Triana, Andrés Cortés Saavedra y Sergio Andrés Bonilla Rangel.

Tras la audiencia de control de garantías, un juez decidió que ocho de los señalados miembros de ‘Los de la U’ deberán cumplir la medida de aseguramiento en un establecimiento carcelario. Los demás procesados, en cambio, deberán permanecer privados de la libertad en sus lugares de residencia, mientras avanza el proceso judicial que determinará su responsabilidad definitiva en la invasión de la zona universitaria con el flagelo de la droga.