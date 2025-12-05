Desarticulan una poderosa red transnacional que estafaba a personas ofreciéndoles visas de trabajo para EE.UU.

El trabajo coordinado entre las autoridades de distintos países del hemisferio permitió poner al descubierto una organización criminal transnacional que delinquía desde distintas ciudades de Estados Unidos, El Salvador, Ecuador, Nicaragua y Colombia.

La acción de los diferentes organismos de policía y de las respectivas fiscalías permitió capturar a 19 personas señaladas de coordinarse para estafar a ciudadanos, principalmente norteamericanos, interesados en obtener visas de trabajo hacia los Estados Unidos.

La Fiscalía General de la Nación en Colombia, a través de la Delegada para las Finanzas Criminales y su Dirección Especializada contra el Lavado de Activos, evidenció que los integrantes de esta red criminal se hacían pasar por funcionarios de diferentes agencias de Estados Unidos, y de esa manera hacerles creer a las víctimas que participaban en un proceso oficial que les permitiría obtener sus visas de trabajo o H-2B (visa de trabajo temporal, para no inmigrante para que sean contratados en trabajos como hotelería, construcción, jardinería ).

Para ello contaban en sus oficinas ubicadas en los barrios Robledo y Cabañas de Medellín (Antioquia) con toda la infraestructura necesaria para la falsificación de los documentos tales como: una prensa manual en hierro con sello del Departamento de Estado de Estados Unidos y el contexto visual para fortalecer el engaño a las víctimas con el supuesto de que eran contactadas por funcionarios de las entidades gubernamentales de Estados Unidos.

En el desarrollo de la actividad delictiva eran utilizadas identificaciones gubernamentales falsas, incluidas tarjetas de seguridad social y tarjetas de residente permanente de Estados Unidos. Está fachada era respaldada con documentos y sellos oficiales falsos, con los cuales lograban ganarse la confianza en los ciudadanos interesados en los trámites de visado, y el cual debía registrarse en páginas web que simulaban ser sitios oficiales.

Los interesados debían transferir entre 50.000 y 90.000 dólares a personas en Miami, Houston, Boston y Chicago, entre otras ciudades de Estados Unidos. Uno de los señalados receptores de los recursos sería un abogado de inmigración, que decía trabajar para el gobierno estadounidense y con quien se concretaría la asignación de citas y obtención de las visas.

Actos de investigación permitieron identificar cerca de 700 víctimas ubicadas en 15 países de Suramérica y el Caribe; quienes fueron defraudadas en 2.5 millones de dólares, dinero que habría sido distribuido entre los integrantes de la red ilegal en los diferentes países. La Fiscalía General de la Nación en Colombia continúa el rastreo de las sumas que, se cree, ingresaron al territorio nacional.

Tres personas fueron capturadas en Colombia. Se les atribuye la creación de páginas falsas en sitio web, a través de las cuales captaban a las víctimas, las contactaban y se encargaban de realizar toda la operación logística y operativa que permitía asegurar el depósito del dinero en cuentas de Estados Unidos, hechos que venían desarrollando desde julio de 2023.

Se trata de Danna Pamela Porras Marín, Andrés Giraldo Ospina y Edwin Alberto Correa David, requeridos en extradición por la Corte del Distrito Sur de Florida – Estados Unidos, por cargos relacionados con fraude electrónico, lavado de dinero, fraude de visas, fraude de identidad y fraude en la contratación de mano de obra extranjera.

Durante las diligencias de allanamiento se logró la incautación de documentación falsa de diferentes agencias de Estados Unidos, 27 tarjetas con datos biográficos de diferentes ciudadanos de autorización de empleo, 21 de tarjetas de beneficios, tarjetas de crédito, pasaportes, 19 cartas de bienvenida de diferentes empresas, 20 formatos de visa H2B, 20 dispositivos de almacenamiento de información y algo más de 28 millones de pesos en efectivo, entre otros elementos.

Las personas capturadas en Colombia quedan a disposición de la Fiscalía General de la Nación para iniciar los trámites de extradición, en cabeza de la Dirección de Asuntos Internacionales.