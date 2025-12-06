Así son las Nuevas Cámaras de Fotodetección de Bogotá: Seguridad Extrema en Terminales para Fin de Año

El final de año es una época de alta congestión y grandes desafíos para la seguridad vial en Colombia. Para blindar a los más de 1,7 millones de viajeros que se espera se movilicen a través de la Terminal de Transporte de Bogotá, la entidad ha implementado una medida tecnológica contundente: la instalación de nueve nuevas cámaras de fotodetección y monitoreo de velocidad en sus tres sedes.

Esta iniciativa no es solo un capricho tecnológico, sino la piedra angular de un proyecto integral denominado Plan de Gestión de la Velocidad (PGV), que busca reformular la cultura vial y garantizar la integridad de todos los actores en las zonas operativas.

Tecnología 24/7: Así Funcionan las Nuevas Cámaras de Detección

El objetivo principal de estas cámaras de fotodetección en Bogotá es vigilar en tiempo real el comportamiento de los conductores y, de ser necesario, sancionar las infracciones conforme a la normatividad vigente. El Gerente General de la Terminal de Transporte, Rafael González, enfatizó que la estrategia va más allá del simple control de velocidad.

“Con la implementación del PGV entendemos que no se trata únicamente de regular la velocidad, sino de impulsar nuevas acciones de infraestructura, educación vial y comunicación que garanticen condiciones reales de seguridad,” explicó González.

El sistema utiliza analíticas avanzadas de hardware y software para obtener evidencia de una amplia gama de comportamientos riesgosos, las 24 horas del día, los siete días de la semana, no solo durante la temporada decembrina.

¿Dónde están Ubicadas las Cámaras de Fotodetección?

La nueva infraestructura tecnológica se ha distribuido estratégicamente en las principales sedes de la Terminal:

Terminal Salitre: La sede principal concentra la mayor parte de la vigilancia con 7 cámaras .

La sede principal concentra la mayor parte de la vigilancia con . Terminal Norte: Se ha instalado 1 cámara .

Se ha instalado . Terminal Sur: Se cuenta con 1 cámara.

Ahora bien, varios ciudadanos han reportado ver este mismo tipo de cámaras siendo instaladas en otras zonas de Bogotá, como en la autopista norte, a la altura de la calle 134.

El PGV: Un Plan de Dos Fases para la Seguridad Vial

El Plan de Gestión de la Velocidad (PGV) se desarrolla en dos fases complementarias, integrando control, educación, infraestructura y tecnología.

1. Fase de Control y Educación: Detección y Sensibilización

La primera fase integra la Detección Electrónica a través de las cámaras y radares. Estos dispositivos no solo registran el exceso de velocidad (el límite máximo en zonas operativas es de 20 km/h), sino que también identifican factores de riesgo asociados a la infraestructura y al comportamiento de los actores viales.

Además del control, el componente de Educación es clave. Los conductores que incumplen las normas viales son sometidos a cursos de sensibilización obligatorios. Estas jornadas tienen como fin promover el autocuidado, el respeto a las normas y la conciencia social, una medida que, según la Terminal, ya ha demostrado beneficios significativos en la operación.

2. Fase de Infraestructura y Señalización: Detección Multiuso

La segunda fase se centra en la implementación de señalización vial apoyada directamente en las capacidades de las nuevas cámaras. El alcance de la detección es amplio y se enfoca en las infracciones más comunes que ponen en riesgo la vida de usuarios y personal operativo:

Exceso de velocidad (el límite estricto es de 20 km/h ).

(el límite estricto es de ). Giros prohibidos .

. Circulación en sentido contrario .

. Parqueo indebido .

. Peatones en zonas restringidas .

. Detección, registro y gestión de placas de vehículos.

Toda la información recopilada por estas sofisticadas cámaras de fotodetección será comunicada de manera pedagógica a través de un Panel de Mensajería Variable, reforzando constantemente la cultura de la seguridad vial.