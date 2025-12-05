Colados fuera de control: Guardas de TransMilenio fueron agredidos con cuchillos y palos en Portal del 20 de Julio

Nuevamente, TransMilenio es etiqueta viral en redes luego de un reprochable hecho que tuvo lugar en uno de sus portales, en los que se ve a un grupo de ‘colados’ agredir al personal de seguridad que les impedía su cometido; hecho que desencadenó una batalla campal en la que incluso se presenciaron agresiones con arma cortopunzante.

El vicepresidente del Concejo de Bogotá, Juan David Quintero, fue uno de los muchos ciudadanos en mostrar su indignación por esta situación que tuvo lugar en el Portal del 20 de Julio, en donde un grupo de jóvenes se fue en manada a evadir el pago del pasaje pasando por encima de los torniquetes; agrediendo de paso a los guardas que les estaban impidiendo el ingreso.

En las imágenes distribuidas por Quintero en ‘X’, también quedó en evidencia cómo uno de estos sujetos, saca una navaja e intenta agredir a los vigilantes, quien se cubría y emprendía la huida por la situación.

Adicionalmente, se evidencia que otros de los ‘colados’, acorralaron con palo, puños y patadas a los guardas; agresores que validaban su agresión por un supuesto maltrato a una mujer que los acompañaba.

“Estas personas son un peligro para nuestra sociedad”, “La seguridad privada realizando funciones de la seguridad pública”, “¿Dónde está Galán?“, ”Ya implementen la medida de cierre de operaciones en el portal o estacion donde ocurran estas situaciones“, y ”¿Por qué esos delincuentes están compartiendo espacios con la gente que trabaja?“, fueron algunas de las reacciones de rechazo en redes.





¿De cuánto es la multa por colarse en TransMilenio?

Para 2024, y según informe del Concejo de Bogotá, se impusieron 174.000 compárenlos a colados en TransMilenio, de los cuales se pagaron 10.36400, lo que significa que el 94% de estas multas no son canceladas por los infractores.

Para este 2025, el sistema ´ha presentado un gran déficit por los ‘colados’, acción que genera una multa tipo 2, que equivale a $189.800 pesos; infracción que también es válida en el SITP y el TransMiCable.