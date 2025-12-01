¿'Transmiaves de la 22′? Indignación por habitante de calle que lavó pollo en estación de TransMilenio

Diariamente, son millones de personas las que se transportan en el sistema TransMilenio, en el que, a pesar de los esfuerzos mancomunados con las autoridades, no se han podido controlar varias problemáticas, dentro de ellas el ingreso de los ‘colados’, en los que resaltan varios habitantes de calle. Justamente la acción de uno de estos individuos generó indignación, luego de que lavara un pollo en una de las estaciones.

El usuario de Tiktok, ‘@_el-nesquik’, fue el encargado de publicar esta reprochable acción en la red china, la cual ya acumula más de 200.000 reproducciones. En ella se ve a un individuo lavar un pollo crudo, haciendo uso de una de las llaves de agua que se usa para el aseo de las estaciones; acción que generó cientos de reacciones

Que no se lo cuenten en la calle 🟢📲 >>> Abuela se vuelve viral tras bailar en TransMilenio con un grupo de jóvenes y el conductor no se quedó atrás

“Y aun así nadie dice nada de los habitantes de calle, son un problema social muy grave”, “Para los que compran fritos en la calle, ahí está la limpieza de esa comida”, “A esa gente les dejan hacer lo que se les dé la gana”, “En Bogotá hay más habitantes de calle que policías”, “Que alguien le diga que el polo no se lava”, y “En TransMilenio no hay ni ley ni orden”, fueron algunas de las recciones, fueron algunas de las reacciones.

¿De cuánto es la multa por colarse en TransMilenio?

Para 2024, y según informe del Concejo de Bogotá, se impusieron 174.000 compárenlos a colados en TransMilenio, de los cuales se pagaron 10.36400, lo que significa que el 94% de estas multas no son canceladas por los infractores.

Para este 2025, el sistema ´ha presentado un gran déficit por los ‘colados’, acción que genera una multa tipo 2, que equivale a $189.800 pesos; infracción que también es válida en el SITP y el TransMiCable.