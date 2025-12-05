TransMilenio tendrá nuevas rutas este diciembre en Bogotá: estas son las fechas y los horarios

La gerente de TransMilenio, María Fernanda Ortiz, dio detalles del funcionamiento de rutas y estaciones en diciembre de 2025

A propósito de la llegada de la temporada decembrina, TransMilenio confirmó a través de un comunicado de prensa que habilitará nuevas rutas para mejorar la movilidad de Bogotá entre el 13 y el 24 de diciembre.

“Para facilitar los desplazamientos de la ciudadanía hacia los principales puntos de encuentro navideños, del 13 al 24 de diciembre del presente año, estará disponible la Ruta Navideña Troncal M09–H09, a partir de las 6:00 p.m. que conectará el Portal Tunal con el Museo Nacional, realizando paradas en Parque, Biblioteca, Calle 40 Sur, San Victorino, Las Nieves, San Diego y Museo Nacional", indicó TransMilenio en su comunicado de prensa

Así mismo, confirmó que dispondrán de una nueva ruta zonal para conectar a la Plaza de Bolívar con la Plaza Cultural Santamaría, que llevará el nombre A024, funcionará del 13 al 23 de diciembre y tendrá un horario de 18:00 a 23:00 lunes a sábado y del 18:00 a 22:00 domingos y festivos.

“Adicionalmente, en los servicios troncales habrá un refuerzo operacional de la ruta A60–F60 que tendrá una parada adicional en la estación Avenida Jiménez los domingos y festivos el 7, 8, 14 y 21 de diciembre de este año. También, debido a la alta afluencia en el centro de la ciudad se reforzarán servicios en las estaciones Museo Nacional, San Diego, San Victorino, Museo del Oro, Aguas, Universidades y Avenida Jiménez durante los fines de semana, a través de las rutas M47, G47, 2, M51, F51, F23, J23, entre otros", puntualizó TransMilenio en su pronunciamiento.

Por su parte, la gerente general de TransMilenio, María Fernanda Ortiz, recordó que durante la temporada decembrina Bogotá registra un incremento importante en la movilidad debido a la gran cantidad de atividades comerciales y culturales que se llevan a cabo en la capital.

“Por eso, a un precio justo y de manera más rápida el Sistema acerca a los ciudadanos y visitantes en Bogotá a los sitios donde están concentradas las actividades. Invitamos a nuestros usuarios a utilizar las nuevas rutas y planificar su viaje con anticipación” señaló María Fernanda Ortiz.

TransMilenio reveló cuáles estaciones tendrán más demanda en diciembre de 2025

Entre tanto, TransMilenio también informó que desde ya está poniendo en marcha un plan integral de refuerzo operativo en las estaciones con mayor demanda para diciembre.

“Fueron priorizadas estaciones estratégicas con alta concentración de usuarios, entre ellas Avenida Jiménez, Museo del Oro, Museo Nacional, San Victorino, Flores–Área Andina, Calle 76, Calle 100 y los nueve portales del componente troncal, con especial énfasis en los túneles del Portal 80, Ricaurte, Jiménez, Aguas–Universidades y San Diego", concluyó la empresa de transporte masivo en su pronunciamiento.

Además, les recordaron a los usuarios que es fundamental que recarguen su tarjeta Tullave, que usen los espacios y rutas de evacuación adecuadamente y que planeen sus viajes con anticipación.