¿Quién es la mujer señalada de enviar frambuesas envenenadas que causaron la muerte de dos niñas? Ya tiene orden de captura

Ya hay circular roja de Interpol apra buscar a la mujer señalada por el envenenamiento

Este jueves 4 de diciembre se conocieron nuevos avances de la investigación sobre un hecho que paralizó a la opinión pública hace unos meses: la muerte de dos menores de 15 años que resultaron envenenadas tras consumir unas frambuesas congeladas que contenían talio. Pero quizás uno de los detalles más impactantes del caso es que no sería un accidente.

La revelación la hizo la periodista María Elvira Arango, quien advirtió que desde hace varios meseses estaba pidiéndole a la Fiscalía información sobre estos hechos.

Entre otras cosas, señaló que el envenenamiento no solo les causó la muerte a dos menores de edad, sino que también le dejó secuelas graves a otra menor y afectó a otro menor que hoy en día está fuera de peligro.

Según la información revelada por la periodista, a la casa de la familia De Bedout llegó un tarro de frambuesas congeladas que al parecer contenían talio, un metal imposible de identificar por su sabor o su olor.

“Son tan contundentes las pruebas que han venido recopilando los investigadores que lograron establecer que detrás de ese envío está una señora que se llama Zulma Guzmán Castro, una mujer que en un momento fue muy cercana a Juan de Bedout, el papá de dos de las niñas”, puntualizó María Elvira Arango en un video publicado en sus redes sociales.

¿Adónde se fue la señalada responsable de enviar las frambuesas envenenadas?

De acuerdo con la información de la periodista, Guzmán Castro salió del país con rumbo a Argentina. Más tarde, se trasladó a varios países como Brasil, España y el Reino Unido.

A raíz de estos hechos, el 25 de octubre, explicó Arango, se emitió una circular roja de Interpol con el fin de dar con el paradero de la mujer.

Adicionalmente, se han conocido nuevos detalles de la vida de Guzmán Castro antes de salir de Colombia.

El medio de comunicación Red + Noticias advirtió que la mujer habría estado vinculada a una empresa llamada Car-B que se dedica al negocio de los carros eléctricos. Además, puntualizaron que las últimas pistas de las autoridades señalan que el último país en el que estuvo fue España.