“El hombre que le disparó tenía 16 años y dice que es un niño un niño con un arma no es un niño es un asesino”: papá de Jean Claude Bossard

La familia de Jean Claude Bossard le realizó un homenaje en el sitio en donde fue asesinado a manos de un menor de edad de 16 años en un intento de hurto al norte de la ciudad. En medio del acto, el padre de Jean Claude envió un duró mensaje a las autoridades y recordó la memoria de su hijo.

Le puede interesar:“Preocupado por las huev** mías”: Fuerte respuesta de Sergio Fajardo a asistente en encuentro político

El padre del joven que perdió su vida en el norte de Bogotá dijo: “tenemos que cambiar esta sociedad esta sociedad no puede seguir así el hombre que le disparó tenía 16 años y dicen que es un niño. Un niño con un arma no es un niño, es un asesino. Tenemos que empezar por llamar las cosas como son y aquellos que que dicen, por ejemplo, que es un niño decirle: ‘no usted está equivocado’”.

Sumado a esto, el hombre también se quejó de quienes dicen que a su hijo lo mataron por no dejarse robar: “que lo mataron porque se no se dejó quitar el maletín. O sea, que la culpa fue de mi hijo. No, la culpa es que no tenemos una policía con dientes. Te tiene que acabar dar palmaditas en la espalda. Tienen que haber dientes contra todas estas parrandas sin vergüenzas”.

“Se me fue mi gasolina”

El hombre también aseguró que aunque todavía tiene una hija “mi vida se partió en dos. Me quedó una hija, gracias a Dios, una hija maravillosa, una hija que quiero muchísimo. Pero se me fue. Mi mi gasolina. Se me fue mi gasolina”.

También recordó que su hijo era “un costeño más, el amor de esa tierra. Hincha del Junior, estudió en el liceo alemán, vino a Bogotá aquí y estudió aviación. Luego estudió administración de empresas. Le gustaban las motocicletas por encima de todo. Fue campeón de karting desde muy joven. Luchaba por ser emprendedor, todos los negocios que pudiera”.

El menor capturado por el crimen de Jean Claude Bossard aceptó los cargos que se le imputaron

La Fiscalía le había imputado los delitos de homicidio, hurto, falsedad marcaria y porte y tráfico de armas de fuego; en medio de la audiencia el menor de 16 años, señalado de cometer el homicidio de Jean Calude Bossard, solamente aceptó los delitos de homicidio, hurto y porte y tráfico de armas de fuego.

En medio de la audiencia la Fiscalía presentó vídeos de cámaras de seguridad y testimonios del homicidio con el fin de demostrar la participación del menor en el asesinato del joven francés en Bogotá, por lo que el juez de control de garantías le impuso medida de internamiento en un centro de menores, con el fin de que esté privado de la libertad mientras avanza el proceso.

El menor de 16 años tenía anotaciones por otros delitos

De igual forma, la Fiscalía aseguró que en el sistema penal se encontraron varias anotaciones en contra de este adolescente por los delitos de hurto calificado y hurto agravado, por lo que la defensa de la victima no entiende por qué estaba en libertad.

Sumado a esto, el mismo ente aseguró que están revisando las cámaras de seguridad del sector con el fin de verificar si el joven habría hecho parte de algún otro acto delictivo en la zona en días anteriores, teniendo en cuenta que actuaba bajo una banda que ya estaba identificada en el barrio.