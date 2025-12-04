“Preocupado por las huev** mías”: Fuerte respuesta de Sergio Fajardo a asistente en encuentro político

El candidato presidencial, Sergio Fajardo, publicó un video en el que le responde a un asistente a un encuentro político. Según se le escucha decir al candidato uno de los asistentes le habría cuestionado si tiene “huev**”, lo que generó la airada respuesta del aspirante a la presidencia de la República por el centro.

Fajardo aseguró que el asistente le cuestionó si tiene o no “huev**”, por lo que le respondió y envió un mensaje sobre el tipo de políticos que deben existir.

¿Sergio Fajardo se salió de la ropa cuando le preguntaron si tiene huev**?

“Que si tengo huev** o no tengo huev**. Yo le voy a contestar aquí al señor que está preocupado por las huev** mías. Fíjese usted cómo es la vida, para ser valiente, para tener carácter hay que gritar, hay que maltratar, hay que agredir, hay que arrollar al que no piensa como usted, el que cree que el que no piensa como usted es un enemigo. Entonces le dice que no tiene huev**”, dijo Fajardo en la primera parte de la respuesta.

Luego, el candidato del centro para las próximas elecciones presidenciales continuó diciendo que: “en Colombia lo que necesitamos en todo lo opuesto. Reivindicar la decencia, el respeto, la transparencia, la condición humana, la empatía para transformar este país”.

Fajardo se cuestionó cuántos corruptos gritan y son valientes y son unos ladrones. “Esos valientes no los queremos en Colombia. Queremos la valentía de la decencia. La valentía de la transparencia. La valentía de los principios, porque se pueden hacer las cosas de una manera diferente”.

La publicación generó la reacción de los usuarios de internet que comentaron diciendo: "Como hacemos para hacer caer en cuenta a los de izquierda y derecha, que lo mas importante de un candidato a la presidencia es la honestidad y la decencia. Fajardo es el candidato ideal para la presidencia. Ojala nos demos cuenta y le demos la oportunidad a un señor en toda la palabra. Fajardo el presidente que Colombia necesita!“, ”Colombia no te merece, deberías haber ganado hace mucho tiempo. Te han maltratado mucho“, ”El discurso de Sergio es chévere, pero para un país como Colombia necesitamos mano fuerte, después de 8 años de mano fuerte con el tigre si habrá espacio para una persona con estas características de Fajardo" y "Usted las ha tenido bien puestas desde que fue alcalde de Medellín“.