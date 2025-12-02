“Si Europa quiere guerra, estamos listos”: Vladimir Putin habló de la inestabilidad política en el viejo continente

Vladimir Putin endureció nuevamente su discurso contra Europa y acusó a los gobiernos europeos de buscar una escalada militar en el conflicto con Ucrania. “Si Europa quiere guerra, estamos listos ahora”, declaró el presidente ruso, al asegurar que los países del bloque “no tienen una agenda pacífica” y que se han colocado “del lado de la guerra”.

El mandatario insistió en que Rusia no busca un conflicto directo con Europa, pero advirtió que responderá si se le provoca: “Rusia no va a la guerra con Europa, pero si Europa lo hace, estamos preparados ahora mismo”, según declaraciones recogidas por la agencia Sputnik.

Putin acusa a Europa de bloquear el proceso de paz

El presidente ruso acusó a líderes europeos de sabotear las negociaciones impulsadas por Estados Unidos para un posible acuerdo. Según dijo, las capitales europeas están intentando modificar la propuesta presentada por Donald Trump con el fin de hacerla inviable.

“Cuando los políticos europeos intentan hacer cambios a la propuesta del presidente estadounidense, y todos estos cambios tienen un solo objetivo: bloquear por completo todo el proceso de paz, presentar demandas absolutamente inaceptables para Rusia”, afirmó Putin ante la prensa.

Sostuvo que Europa busca culpar a Moscú del estancamiento en las conversaciones:

“Lo entienden y, por lo tanto, culpan a Rusia de sabotear el proceso de paz. Ese es su objetivo, lo vemos claramente”.

Putin aseguró que Rusia permite a los europeos volver a la mesa de negociaciones, siempre que acepten “las realidades sobre el terreno”.

Ampliará ataques contra puertos ucranianos

En su mensaje, Putin anunció que Rusia ampliará el alcance de sus ataques contra los puertos de Ucrania y contra los barcos que entren en ellos. Señaló que esta decisión responde a la estrategia militar que Moscú lleva a cabo desde el inicio de la operación.

También destacó la “importancia especial” de Krasnoarmeisk dentro del frente militar:

“Esta ciudad ha sido y sigue siendo de especial importancia tanto para la parte ucraniana como para las Fuerzas Armadas rusas… En términos militares, es un buen punto de partida para resolver todas las tareas establecidas al inicio de la operación militar especial”.

Señalamientos contra Ucrania y situación en el frente

Putin sostuvo que las autoridades ucranianas se encuentran desconectadas de la realidad del conflicto:

“Los dirigentes de Ucrania se ocupan de otros asuntos, y no de las cuestiones relacionadas con la zona de combate. Da la impresión de que las autoridades ucranianas viven en otro mundo”.

También aseguró que: