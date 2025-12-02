¿Le cerró la puerta a Miguel Uribe Londoño? Uribe habló sobre sus precandidatos presidenciales confirmados

El expresidente Álvaro Uribe se refirió a los precandidatos presidenciales de su partido.

El comunicado del Centro Democrático, señalando que el precandidato Miguel Uribe Londoño abandonaba su aspiración ​presidencial y luego la respectiva respuesta del político, generó todo tipo de reacciones en el mundo político, más exactamente a sectores de derecha.

Si bien Londoño por medio de un video rechazó lo publicado por su colectividad polí​tica, también aseguró que era mentira que abandonaba su precandidatura. De esta manera, había expectativa por la posición que fuera a tomar el líder natural del Centro Democrático, Álvaro Uribe.

Lea también: “Si vuelvo al poder será en el poder constituyente del pueblo”: Gustavo Petro vuelve a abrir la puerta de regreso al Gobierno

En sus redes sociales, el expresidente aunque no se refirió puntualmente a la situación de Miguel Uribe Londoño, si dio a interpretar que apoyaba lo informado por su partido político.

Ya que en su declaración declaró que el Centro Democrático avanzaba en la elección del candidato único nombrando a los ya conocidos senadores, pero no refiriéndose a Uribe Londoño.

“El Centro Democrático continúa el proceso de escogencia de su candidata o candidatas a la presidencia de la República. Intervienen las senadoras María Fernanda Cabal, Paloma Valencia y Paola Holguín”, expresó Álvaro Uribe.

Este anuncio fue visto como una cerrada de puerta a Miguel Uribe Londoño, ya que al no nombrarlo, dejaría claro que no está más en el radar de la colectividad.

Por otro lado, también llamó la atención sus declaraciones, porque invitó directamente a Sergio Fajardo, a hacer parte de un “gran acuerdo”.

“Reiteramos toda la voluntad de contribuir a un gran acuerdo para el bien de la democracia colombiana que incluya un amplio espectro desde el doctor Abelardo de la Espriella hasta el doctor Sergio Fajardo”.

Proceso de elección del candidato presidencial del Centro Democrático

Lo que se ha podido conocer de acuerdo a los precandidatos presidenciales, es que el mecanismo de elección será a través de una encuesta con una firma internacional.