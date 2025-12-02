¿Vuelve la rumba hasta las 5 de la mañana a Bogotá?: esto diría un borrador de la Alcaldía

Meses después de que la Alcaldía limitara la rumba bogotana hasta las 3 a. m., el concejal de Bogotá Julián Sastoque reveló que la administración distrital prepara una resolución para definir las zonas donde la fiesta podrá durar hasta las 5 de la mañana.

Lea también: Pese a 17 anotaciones y flagrancia: juez dejó en libertad a conocidos ladrones de vehículos capturados en Ciudad Bolívar

Esta medida se da en cumplimiento del Decreto 293 de 2025, que entró en vigencia en julio y determinó el límite de las 3 a. m. con algunas áreas de exclusión presentadas en un plazo de máximo 90 días, pero que apenas parecen haber sido decididas.

Las zonas con rumba extendida

En el borrador de resolución, se mencionan 19 zonas de la ciudad donde se autoriza el expendio y consumo extendido de bebidas alcohólicas en bares y discotecas. Estas son:

Usaquén - Calle 172A

Chapinero - Chapinero Central

Chapinero - Zona Rosa

Bosa - Bosa Centro

Kennedy - Cuadra Alegre

Fontibón - Centro Fontibón

Fontibón - El Salitre

Fontibón - Modelia

Engativá - Álamos

Engativá - Las Ferias Zona 1

Engativá - Las Ferias Zona 2

Engativá - Boyacá - Santa María

Suba - Lombardía

Suba - Los Pórticos

Suba - Subazar

Los Mártires - La Favorita

Los Mártires - San Andresito

Puente Aranda - Calle 8 Sur

Puente Aranda - Galán

Cinco meses esperando la definición

El decreto que limitó la rumba hasta las 3 de la mañana, con excepciones, fue expedido el 26 de junio y precisó que las zonas focales eximidas de la medida debían ser definidas por las Secretarías Distritales de Seguridad, Convivencia y Justicia, Gobierno; Desarrollo Económico; Salud; Ambiente; Planeación y Movilidad.

Para ello, contaban con un plazo no mayor a 90 días y debían tener en cuenta el uso del suelo definido en el ordenamiento territorial de Bogotá D.C., los resultados del Índice de Seguridad, Convivencia y Orden Urbano (ISCOU) y otros insumos técnicos. Este periodo se cumplia el 24 de septiembre, pero apenas ahora, en diciembre, se difunde el borrador que daría cumplimiento a ello.