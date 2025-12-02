¿Vuelve la rumba hasta las 5 de la mañana a Bogotá?: esto diría un borrador de la Alcaldía

Meses después de que la Alcaldía limitara la rumba bogotana hasta las 3 a. m., el concejal de Bogotá Julián Sastoque reveló que la administración distrital prepara una resolución para definir las zonas donde la fiesta podrá durar hasta las 5 de la mañana.
Esta medida se da en cumplimiento del Decreto 293 de 2025, que entró en vigencia en julio y determinó el límite de las 3 a. m. con algunas áreas de exclusión presentadas en un plazo de máximo 90 días, pero que apenas parecen haber sido decididas.
Las zonas con rumba extendida
En el borrador de resolución, se mencionan 19 zonas de la ciudad donde se autoriza el expendio y consumo extendido de bebidas alcohólicas en bares y discotecas. Estas son:
Usaquén - Calle 172A
Chapinero - Chapinero Central
Chapinero - Zona Rosa
Bosa - Bosa Centro
Kennedy - Cuadra Alegre
Fontibón - Centro Fontibón
Fontibón - El Salitre
Fontibón - Modelia
Engativá - Álamos
Engativá - Las Ferias Zona 1
Engativá - Las Ferias Zona 2
Engativá - Boyacá - Santa María
Suba - Lombardía
Suba - Los Pórticos
Suba - Subazar
Los Mártires - La Favorita
Los Mártires - San Andresito
Puente Aranda - Calle 8 Sur
Puente Aranda - Galán
Cinco meses esperando la definición
El decreto que limitó la rumba hasta las 3 de la mañana, con excepciones, fue expedido el 26 de junio y precisó que las zonas focales eximidas de la medida debían ser definidas por las Secretarías Distritales de Seguridad, Convivencia y Justicia, Gobierno; Desarrollo Económico; Salud; Ambiente; Planeación y Movilidad.
Para ello, contaban con un plazo no mayor a 90 días y debían tener en cuenta el uso del suelo definido en el ordenamiento territorial de Bogotá D.C., los resultados del Índice de Seguridad, Convivencia y Orden Urbano (ISCOU) y otros insumos técnicos. Este periodo se cumplia el 24 de septiembre, pero apenas ahora, en diciembre, se difunde el borrador que daría cumplimiento a ello.