Liberan a mujer que pateaba en la calle a su hija de seis años; solo le prohíben acercarse

La mujer identificada como Elisa Loranca, señalada por maltratar brutalmente a su hija de seis años —a quien sacaba a la calle en ropa interior durante la madrugada, golpeaba y amarraba dentro de su domicilio en la colonia Pro Hogar, Azcapotzalco— fue liberada tras su primera audiencia.

De acuerdo con el periodista Carlos Jiménez, la juzgadora del Poder Judicial de la Ciudad de México (PJCDMX) sí la vinculó a proceso, pero aun así le permitió continuar su juicio en libertad.

El único condicionamiento impuesto fue prohibirle acercarse a su hija y al domicilio donde la menor fue encontrada.

“Solo le prohíben acercarse a su hija. Una jueza del PJCDMX vinculó a proceso a la mujer que violentaba así a su hija, pero le permitió llevar su juicio libre”, informó Jiménez.

El periodista también señaló que la Fiscalía de Menores de la CDMX no logró la medida cautelar de prisión preventiva:

“La Fiscalía de Menores no logró dejarla presa”, afirmó.

La amarraba y golpeaba

El caso conmocionó a la capital luego de que policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) rescataran a la niña Irina, de seis años, tras hallarla llorando, amarrada de las manos y con lesiones visibles dentro de la vivienda marcada con el número 279.

Videos difundidos por Jiménez mostraron a la madre pateando, jaloneando y sacando a su hija a la calle en plena madrugada, incluso abandonándola unos minutos afuera.

Al ser rescatada, la menor declaró: “Mi mamá me quiere matar”, según se escucha en una de las grabaciones difundidas por el reportero.

LA MENOR PERMANECE BAJO RESGUARDO

Tras el operativo, la niña quedó bajo custodia de autoridades ministeriales, quienes determinarán su atención médica y la búsqueda de familiares que puedan hacerse cargo de ella.

Mientras tanto, Elisa Loranca continuará su proceso en libertad, bajo la restricción de no acercarse a su hija ni al domicilio donde ocurrieron los hechos.