Expulsan del país a miembros de la secta judía Lev Tahor señalada de explotación sexual infantil: ¿Qué pasará con los niños?

Este grupo ha sido acusado de trata y explotación sexual de menores.

En la noche del lunes 1 de diciembre, Migración Colombia confirmó que los 9 adultos de la secta Lev Tahor y los 17 niños y niñas en su poder encontrados en Antioquia fueron enviados a Estados Unidos bajo la supervisión de las autoridades. Este grupo religioso, señalado en varios países de trata y explotación sexual infantil, fue encontrado en el municipio de Yarumal el 23 de noviembre, después de haber sido investigados por las autoridades.

Al momento de su localización, llamó la atención que 5 de los menores que estaba con ellos en un hotel de la zona tenían circular amarilla de la Interpol, pues estaban dados como desaparecidos.

En redes sociales, la autoridad migratoria reveló videos e imágenes del proceso de salida del país de la secta, e informó que las 26 personas fueron enviadas en un vuelo a Nueva York en compañía de dos oficiales de la entidad.

Los niños fueron trasladados a una entidad de protección infantil

Después de pasar una semana en el Centro Facilitador de Servicios Migratorios en Medellín, los niños y niñas, enviados en el mismo vuelo a Estados Unidos, fueron puestos a disposición de la Child Protective Services de Nueva York, entidad homóloga del ICBF y responsable de garantizar la restitución de sus derechos.

La directora general de Migración Colombia, Gloria Arriero, señaló que, aunque ingresaron al país acompañados por al menos uno de sus padres, ninguno de los adultos contaba con custodia legal vigente.

Las acusaciones a Lev Tahor

Lev Tahor es una comunidad judía ultraortodoxa con entre 250 y 500 miembros en todo el mundo. El grupo es investigado en distintos países por varios delitos contra menores, como secuestro, maltrato, abuso sexual infantil y trata de personas. De hecho, algunos de sus líderes ya han recibido condenas y otros enfrentan procesos judiciales.

En Guatemala, por ejemplo, les quitaron la custodia de 160 niños por sospechas de abuso pues, en 2024, cuatro menores huyeron del lugar donde se encontraban con la secta.

Entre los hallazgos alrededor de Lev tahor hay registros de embarazos forzados y violaciones, por lo que las autoridades internacionales mantienen en alerta frente a sus movimientos migratorios.