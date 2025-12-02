Gustavo Petro confirmó que no se pagó por la liberación del hijo de Giovanny Ayala

El hijo de Giovanny Ayala, Miguel Ayala, fue liberado tras 16 días secuestrado, presuntamente, por las disidencias de las Farc en el departamento del Cauca y el propio presidente Gustavo Petro celebró el éxito de la operación y destacó que la liberación de Miguel Ayala y su mánager se dio sin pagar el rescate que exigían los captores.

A través de su cuenta de X, el presidente Petro compartió el mensaje que le compartieron las autoridades una vez se confirmó el éxito de la liberación de Miguel Ayala y Nicolás Pantoja, mánager del hijo de Giovanny Ayala.

"Para su conocimiento, en El Bordo (Cauca), el GAULA de la Policía Nacional con apoyo de comandos Jungla, logró el rescate del cantante Miguel Ayala (hijo del artista Giovanny Ayala) y su mánager Nicolás Pantoja, secuestrados el 18nov25 en la vía Panamericana del departamento del Cauca“, informó Petro.

Sumado a esto, el mandatario informó que “preliminarmente se conoce que el secuestro habría sido materializado por un grupo de delincuencia común. No se descarta una subcontratación criminal por parte de un Grupo Armado Organizado”.

Finalmente, el mandatario celebró que no se realizó ningún pago por el rescate de Miguel Ayala ni de Nicolás Pantoja y que la liberación de ambos hombres fue fruto de una operación del GAULA de la Policía Nacional.

Familia de Miguel Ayala celebra su liberación: “nos volvió el alma al cuerpo”

Natalia Ayala, hermana de Miguel, expresó su alivio y gratitud tras ver las primeras fotos de su hermano en libertad: “Gracias Dios, eres grande. Toda la honra y gloria sea para ti. Gracias a las personas por sus oraciones, no se alcanzan a imaginar la felicidad que tenemos. Siento que nos volvió el alma al cuerpo. Muchas gracias a quienes estuvieron orando”, escribió profundamente conmovida