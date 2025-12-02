“Atacar nuestra soberanía es declarar guerra, no dañe dos siglos de relaciones diplomáticas”: Petro a Trump

Las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Colombia vuelven a llegar a su punto de mayor tensión luego de que el presidente Donald Trump asegurara que es posible una intervención militar en el país por la alta producción de cocaína que termina llegando al país norteamericano. La respuesta del presidente Petro no bajó los humos de la discusión sino que, por el contrario, le ‘echó más leña al fuego’ al advertir sobre la posibilidad de guerra en contra de Estados Unidos.

En medio de un evento oficial el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió a la producción de cocaína en diferentes países del mundo y que terminan ‘inundando’ las calles de ese país con este estupefaciente. Por eso, según dijo Trump, es viable realizar una intervención militar en Colombia, con el fin de frenar la producción de cocaína que se produce en nuestro país y llega a Estados Unidos.

“He oído que Colombia produce cocaína. Tienen plantas de fabricación de cocaína y luego nos la venden. Cualquiera que haga eso y la venda en nuestro país está expuesto a ataques”, aseguró Trump.

Petro advierte sobre la posibilidad de guerra contra Estados Unidos

Ante esto, Gustavo Petro se fue en contra de Trump y respondió con vehemencia a través de su cuenta de X: “Venga señor Trump a Colombia, lo invito, para que participe en la destrucción de los 9 laboratorios diarios que hacemos para que no llegue cocaína a EEUU”.

Sumado a esto, Petro también se refirió a las diferencias entre Colombia y Estados Unidos al respecto de cómo atacar esta problemática del tráfico y la producción de drogas: “Sin misiles he destruido en mi gobierno 18.400 laboratorios, venga conmigo y le enseño como se destruyen, un laboratorio cada 40 minutos”.

Ahora bien, fue preocupante la respuesta del mandatario colombiano, ya que, nuevamente, se refirió a la ‘furia del jaguar’ y la posibilidad de un conflicto bélico con Estados Unidos: “Pero no amenace nuestra soberanía, porque despertará el Jaguar. Atacar nuestra soberanía es declarar guerra, no dañe dos siglos de relaciones diplomáticas”.