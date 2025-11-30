Petro se cuestiona la existencia de una norma que le permite a un presidente de un país cerrar el espacio aéreo de otra nación

El presidente Gustavo Petro se cuestionó la norma que le permite a un presidente de un país cerrar el espacio aéreo de otra nación, caso actual entre Estados Unidos y Venezuela. El mandatario a través de sus redes sociales se planteó la pregunta y aseguró que esto arremete contra la soberanía de los países.

El mandatario de los colombianos publicó un mensaje a través de sus redes sociales, en donde se refirió a la situación actual que se vive con las restricciones por seguridad para los vuelos en territorio venezolano.

Petro se cuestiona el cierre del espacio aéreo de Venezuela

“Quiero saber ¿bajo qué norma de derecho internacional un presidente de un país le puede cerrar el espacio aéreo a otra nación?" fue el principal cuestionamiento del presidente.

Luego, aseguró que “si eso existe, me disculpan mi atrevimiento, pero si no existe y la OACI esta fallando en este momento, le digo al mundo que un espacio aéreo nacional no lo puede cerrar un presidente extranjero o se acabó el concepto de soberanía nacional y el concepto de “derecho internacional.” Hablo como presidente de la CELAC y de la República de Colombia”.

Las reacciones no se hicieron esperar y los usuarios de internet se pronunciaron diciendo: "Gracias a Dios que un presidente piensa exactamente igual que una!! Siendo una simple ciudadana de a pie fue exactamente la misma pregunta que me hice!! Si esto no existe, ojalá los organismos internacionales se comprometan con la defensa de la soberanía de Venezuela!“, ”Según el derecho internacional cada estado es soberano sobre su espacio aéreo, y ningún país extranjero puede decir que le cierra el espacio porque sería un desconocimiento de la soberanía de dicho país“, ”El presidente Trump no tiene autoridad legal sobre el espacio aéreo venezolano, ya que se trata de territorio soberano controlado por Venezuela. Estados Unidos puede emitir advertencias de la FAA para disuadir vuelos, pero no puede imponer un cierre. Derribar aerolíneas comerciales violaría el derecho internacional" y "Petro, no intente inventarse un ‘nuevo derecho internacional’ para justificar sus pataletas. Ninguna norma permite que un presidente extranjero cierre el espacio aéreo de otro país. Eso sería una violación directa del principio de soberanía consagrado en el Derecho Internacional Público y en la Convención de Chicago de 1944, que establece que cada Estado tiene soberanía completa y exclusiva sobre el espacio aéreo encima de su territorio“.