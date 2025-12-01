Centro comercial en Bogotá, salió a hablar tras supuesto maltrato a guarda canino

Tras la publicación de un video que se hizo viral en las redes sociales, en la que se ve a un guarda de seguridad con su compañero canino, enfrentar a su supervisora en un reconocido centro comercial de la ciudad de Bogotá, este comercio dio a conocer un comunicado de lo sucedido.

En las últimas horas, han tomado fuerza en TikTok varios videos que muestran a un vigilante del centro comercial Atlantis Plaza enfrentándose con su supervisora, luego de que ella le negara el ingreso al establecimiento en medio de un fuerte aguacero. A la situación se suman comentarios irrespetuosos por parte de la superior, quien, sin considerar las condiciones en las que estaba el canino, insistía en que el trabajador debía seguir cumpliendo con sus funciones.

“No sea grosera, yo no le estoy faltando al respeto, el respeto lo está faltando usted. El perro se estaba mojando. Ella es muy abusiva, y esto va a ir para protección animal. (...) Yo también tengo derecho a hacerle un informe a usted, tratándome por la espalda que yo soy un bobo”, fueron las palabras del individuo, que, según se conoce, hace parte de la empresa Fortox, en la que se está adelantando un informe para analizar en profundidad el caso.

Tras este hecho, Atlantis Plaza emitió un comunicado en el que dio a conocer los planes de acción que siguieron junto a la empresa de vigilancia; además de dejar en claro que sus políticas con las mascotas están ligadas al cumplimiento de leyes como la 2454, conocida como la ‘Ley Ángel’.

“El video de esta discusión, tomado por el guía canino en un espacio distinto al asignado para su ronda, fue subido a la cuenta de una red social, activando nuestras alertas tempranas frente a situaciones que pudieran ser lesivas para el trabajador y el can, y desplegando los protocolos de verificación con el proveedor de seguridad Fortox Security Group, ya que en Atlantis no solo garantizamos los derechos de los trabajadores directos o indirectos, sino que hemos sido pioneros en el país como centro comercial pet friendly”, afirman en la misiva", afirman en la misiva.

“Así, Fortox Security Group, verificó el hecho con otros trabajadores de su empresa presentes durante la discusión; realizó la correspondiente sesión de descargos, garantizando siempre los derechos de cada colaborador, y contrastó las versiones con evidencias del sistema cerrado de seguridad, encontrando que no había mérito para la queja del guía canino y que en ningún momento se puso en riesgo la seguridad y bienestar del can”, añaden.