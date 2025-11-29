Guarda enfrentó a supervisora por no dejarlo entrar con su compañero canino en pleno aguacero; pasó en Bogotá

Gran indignación despertó en las redes sociales un videoclip en el que se muestra cómo un guarda de seguridad discute con su supervisora, por no dejarlo entrar a resguardarse con su guía canino en las instalaciones de un reconocido centro comercial en Bogotá en el que trabaja. ¿Qué dice la ley al respecto? Acá le contamos

Varios videos en Tiktok han circulado en las últimas horas, en los que se ve a un guarda de seguridad del centro comercial Atlantis Plaza, discutir con su superiora por no dejarlo entrar a las instalaciones del recinto en pleno aguacero. A lo que se le suma algunas faltas de respeto por parte de la supervisora, a quien no le importaba que el canino estuviese pasando por estas condiciones, por lo que le decía a su subordinado que continuara con sus labores.

“No sea grosera, yo no le estoy faltando al respeto, el respeto lo está faltando usted. El perro se estaba mojando. Ella es muy abusiva, y esto va a ir para protección animal. (...) Yo también tengo derecho a hacerle un informe a usted, tratándome por la espalda que yo soy un bobo”, fueron las palabras del individuo, que, según se conoce, hace parte de la empresa Fortox, en la que se está adelantando un informe para analizar en profundidad el caso.

¿Qué dice la ley sobre el cuidado de los perros usados por la seguridad privada?

Para abril de este año entró en rigor la Ley 2454, conocida como ‘Ley Ángel’, en la que un apartado de su Artículo 6 ‘Reglamentación del uso de los perros en las actividades de vigilancia y seguridad privada’, estipula que:

“Las empresas de vigilancia y seguridad privada deberán garantizar que los perros utilizados en sus actividades estén protegidos de los efectos adversos del cambio climático, como altas temperaturas, frío extremo, lluvias intensas o exposición al sol. Se deberán implementar medidas preventivas y de protección, tales como instalación de refugios adecuados en los lugares de trabajo, unidades caninas y durante las actividades, que les proporcionen sombra, ventilación adecuada y protección contra fenómenos meteorológicos extremos”.