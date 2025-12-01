Avianca, cerca de la normalidad: el 90 % de su flota A320 vuelve al aire tras la crisis de software

Avianca ha dado un golpe decisivo para superar la reciente crisis operativa que impactó a miles de viajeros, anunciando que ha completado la actualización de cerca del 90 % de su flota Airbus A320, la cual fue paralizada por una directriz de software del fabricante.

La aerolínea confirmó el inicio de los trabajos en los aviones restantes, gracias a una importación acelerada del software desde Francia. Este esfuerzo busca poner fin a una emergencia que, hasta la fecha, ha provocado la cancelación y afectación de 233 vuelos y ha dejado en tierra a más de 35.708 pasajeros.

Para mitigar los efectos, Avianca activó un plan de choque integral, asegurando que la totalidad de los viajeros perjudicados fueron asistidos mediante la reubicación en vuelos propios o de aerolíneas aliadas y el reembolso total de los trayectos pendientes.

De igual forma, la compañía reforzó su operación de apoyo con un refuerzo en aeropuertos, es decir que más de 50 nuevos colaboradores se priorizaron para asistir a adultos mayores, familias y personas con discapacidad, especialmente en el centro de operaciones de Bogotá.

El avance fue detallado en el “Comunicado #4” de Avianca, emitido este lunes primero de diciembre de 2025, el cual sirve como la fuente más certera sobre el estado actual de la crisis operativa que golpeó al mercado aéreo en el país.

Allí mencionó la ampliación de canales como el Contact Center y se habilitaron nuevos canales como WhatsApp para agilizar la información y procesar devoluciones.

Hasta el domingo 30 de noviembre, el reporte operacional indicaba que 130 aeronaves A320 en Colombia requerían la actualización. La aerolínea ha solucionado los problemas de software de al menos 90 de sus 124 aviones afectados. La solución se está acelerando debido a que Airbus autorizó a 24 talleres en el mundo, incluyendo uno en Colombia, para realizar la intervención.

Mientras tanto, la aerolínea JetSmart informó que la actualización de sus aeronaves A320 ya ha finalizado, volviendo completamente a la normalidad.

Avianca reveló las alternativas que tiene para sus clientes tras la emergencia

Avianca ha comunicado que tiene alternativas de viaje disponibles para los pasajeros con vuelos programados hasta el 8 de diciembre.

La aerolínea también ha citado un robusto plan de atención integral para mitigar el impacto en los viajeros afectados, superando las interrupciones operacionales que en un inicio se proyectaron para diez días.

Este incidente se originó el pasado viernes 28 de noviembre, cuando Airbus alertó a nivel mundial sobre una vulnerabilidad crítica en los sistemas de control de vuelo de la familia A320, específicamente en los ordenadores ELAC (Elevator and Aileron Computer), potencialmente susceptibles a fallos al exponerse a radiación solar intensa en altitud. La inmovilización, ordenada por la Aeronáutica Civil (Aerocivil) de Colombia, afectó masivamente a Avianca, cuya operación troncal depende del A320.

Esta vulnerabilidad fue detectada en los ordenadores de control de vuelo, que los hacía propensos a fallar cuando la aeronave se exponía a la radiación solar intensa a gran altura.

Por esto, varias aerolíneas se vieron obligadas a cancelar vuelos. En el caso de Avianca, fueron más de 200 vuelos solo en los primeros días, con más de 35.000 pasajeros afectados a nivel nacional.

Hasta la fecha el balance de las aerolíneas en Colombia va de la siguiente forma:

Latam: 5 de 5 aeronaves actualizadas (100 %).

Jetsmart: 1 de 1 actualizada (100 %).

Otras aerolíneas (principalmente Avianca): 102 actualizadas (86,4 %).

Avianca ha confirmado la reapertura de ventas para vuelos operados a partir del 5 de diciembre, señalando un final prematuro a la crisis de seguridad aérea. Esto significaría que, para el puente de Velitas, la operación aérea estará virtualmente normalizada, minimizando el impacto en miles de familias que temían perder sus vacaciones.