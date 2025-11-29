Avianca anunció cambios por la actualización de sus aviones y la fecha en la que volverán a vender tiquetes

Desde este viernes, 28 de noviembre, Avianca informó que el fabricante Airbus emitió una notificación global en la que advierte que una parte significativa de los aviones de la familia A320 requiere una actualización urgente del software. Esta situación obligó a que aviones de aerolíneas en todo el mundo tengan que permanecer en tierra hasta que se realicen los ajustes técnicos correspondientes. Este sábado la aerolínea publicó un comunicado para explicar la situación actual y la fecha en la que volverán a vender tiquetes.

Según indicó la aerolínea, hasta el momento el 51 % de sus aviones ya ha logrado actualizar el software.

¿Qué pasó con Avianca y cuándo vuelve a vender tiquetes?

“El equipo de Avianca ha trabajado ininterrumpidamente para cumplir con las modificaciones requeridas por Airbus, lo más pronto posible, atender a los pasajeros y avanzar en la recuperación total de la operación”, indicó en un comunicado la aerolínea.

Además, indicó que ya el 51 % de su flota ha logrado actualizarse por completo y que esperan que el trabajo con el resto de aeronaves se complete en los próximos días.

“Los clientes que tenían vuelos programaos para el día de hoy se les ofreció opciones de reacomodación disponibles, bien sea con Avianca o con aerolíneas con las que la compañía tenga relación comercial”, dijo la aerolínea.

Dentro de las recomendaciones para los viajeros, la aerolínea indicó que los tiquetes que habían sido vendidos podrán ser reprogramados sin penalidad, ni diferencia tarifaria y la disponibilidad. Podrán “volar hasta 180 días después de la fecha del vuelo original, a través del Contac Center”.

También advirtió que es importante que revisen las actualizaciones y que estén pendientes de los correos electrónicos asociados a las reservas. Además, indició que si el vuelo no está confirmado que no se vaya al aeropuerto.

“Vale la pena recordar que Avianca mantiene cerradas las ventas para fechas de viaje hasta el 8 de diciembre, incluso, para evitar un mayor impacto y poder reacomodar a los pasajeros que ya han comprado pasajes en los vuelos disponibles”, puntualizó.