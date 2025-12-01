Movilidad Bogotá: manifestaciones en varios puntos de la ciudad generan retrasos en TransMilenio

La movilidad en Bogotá se ha visto afectada por manifestaciones.

En horas de la tarde de este lunes 1 de noviembre, se han presentado algunas manifestaciones que han afectado la movilidad en Bogotá y generando retrasos en la operación de TransMilenio. Conozca el tráfico y el estado de las principales vías de la capital colombiana.

Movilidad hoy en Bogotá lunes 1 de diciembre

Corte 4:47 p.m.

TransMilenio reportó que se están registrando disturbios en la calle 26 con carrera 66.

“La flota troncal realiza retornos en Corferias y Avenida Rojas. Las estaciones Quinta Paredes, Gobernación, CAN, Salitre - El Greco y El Tiempo - Cámara de Comercio no prestan servicio. Las rutas de TransMiZonal realizan desvíos", confirmó la empresa de transporte masivo de Bogotá.

Corte 3:54 p.m.

Se habilita en su totalidad la calle 26 al occidente. Al momento los manifestantes se ubican sobre la Av. El Dorado con carrera 66 Sec. De Educación, generando afectación de la calzada sentido occidente-oriente.

Corte 3:28 p.m.

Manifestantes que avanzan sobre la Calle 26 al occidente, al momento se ubican en la Cra. 54. Un segundo grupo se ubica sobre la Calle 26 con Cra. 66, sentido occidente-oriente (Sec. De Educación).Autoridades acompañan.

Corte 2:45 p.m.

Manifestantes continúan en desplazamiento sobre la Calle 26 hacia el occidente, avanzan con destino a la Sec. de Educación. Se mantiene la afectación de la calzada exclusiva en ambos sentidos y de la calzada mixta sentido or- occ.

Corte: 2:28 p.m.

Se presenta novedad vial en la localidad de Kennedy, por volcamiento de camión en la diagonal 2 con carrera 79A, Sentido Occidente-Oriente

Corte 1:54 p. m.

A la hora continúa el desplazamiento de manifestantes y se ubican en la calle 26 con carrera 19.

Dejan de prestar servicio las estaciones Centro Memoria y Concejo de Bogotá.

Se habilita la estación Universidades.

Corte 1:39 p. m.

A la hora los manifestantes ocupan la calle 26 con carrera 10.

Flota troncal realiza retornos en Corferias y en el interconectar de la calle 26. Deja de prestar servicio la estación Universidades.

Corte 1:20 p. m.

Avenida Villavicencio con carrera 51

Rutas de TransMiZonal y de alimentación continúan realizando desvíos

Museo Nacional

Por presencia de manifestantes, rutas de TransMiZonal realizan desvíos

Corte 11:18 a. m.

Por manifestaciones hay afectación al servicio en la Universidad Distrital, sede Tecnológica, avenida Villavicencio con carrera 51, las rutas de TransMiZonal que pasan por la zona realizan desvíos. También las rutas alimentadoras Candelaria y Sierra Morena.