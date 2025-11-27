Después de 2.321 días finalmente adoptaron a Astra Milagros: una perrita de 15 años que estuvo seis buscando hogar

El Instituto de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) dio una noticia que llenó de esperanza e ilusión a toda Bogotá, finalmente y tras de 2.321 días de espera la perrita Astra Milagros encontró un hogar. La desgarradora historia de esta perrita de 15 años enseña perseverancia, paciencia y mucho amor que ha recibido en el Instituto y que recibirá por parte de su futura familia.

La historia de Astra Milagros empezó con el IDPYBA en el año 2019, cuando llegó gravemente herida tras recibir un machetazo en su cabeza. Pese a su estado crítico el Instituto no dejó de creer en su recuperación y la atención veterinaria, el cuidado constante y el compromiso de los trabajadores del IDPYBA permitió su recuperación exitosa, convirtiendo su vida en un verdadero milagro.

Una vez recuperada fue puesta de adopción y empezó su largo camino de más de seis años, 100 jornadas de adopción y una búsqueda que parecía interminable por una familia que le brindara un hogar a Astra Milagros. Durante los 2.321 días que estuvo en la Unidad de Cuidado Animal Astra se convirtió prácticamente una más del equipo, pero siempre con la esperanza de encontrar un hogar.

Su historia empezó a hacerse viral y el propio IDPYBA masificó su historia, buscando que una familia se solidarizara con ella y le brindara un hogar. Miles de bogotanos conectaron con su historia, se solidarizaron, pero nadie acudió al llamado en ese momento.

Pese a todos los desplantes, las eternas jornadas de adopción, los años viendo ir a otros perritos con familias amorosas, Astra Milagros nunca perdió la esperanza y la espera dio frutos: ¡Finalmente fue adoptada!. Tras seis años Sebastián y Catherine le abrieron las puertas de su hogar a Astra Milagros.

Sebastián, el padre de su nuevo hogar, aseguró que decidió adoptarla “porque su historia es un signo de resiliencia; su historia me conmovió profundamente. Era una perrita de difícil adopción y quise darle unos buenos años de vida. Ella ahora recibirá un nuevo amigo fiel, compañía y amor todos los días, porque es un amor verdadero”.

Finalmente, como esta historia hay varias bajo el cuidado del IDPYBA, por lo que desde el instituto invitaron a todos los bogotanos que quieran cambiarle la vida a un perrito o gatito bajo el cuidado del Distrito pueden acercarse a la Unidad de Cuidado Animal, ubicada en la Carrera 106A # 67-02, barrio El Muelle (Engativá), o comunicarse al WhatsApp 305 837 4465.