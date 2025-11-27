Suspenden provisionalmente al general Juan Miguel Huertas y a Wilmar Mejía por presuntos nexos con disidencias de alias ‘Calarcá’

El escándalo que destapó una investigación de Noticias Caracol en el que aseguraron el general Juan Miguel Huertas, comandante de Personal del Ejército, y Wilmar Mejía, funcionario de Inteligencia del DNI, tienen nexos con las disidencias de alias ‘Calarcá’ sigue dando de qué hablar. Ahora la Procuraduría General de la Nación tomó una decisión radical de cara al avance de las investigaciones con el fin de saber si lo publicado por ese medio es real.

Desde el ente de control tomaron la decisión de suspender provisionalmente a ambos funcionarios con el fin de apartarlos de sus funciones de forma preventiva mientras se realizan las investigaciones. La información la confirmó el propio Gregorio Eljach, procurador General de la Nación en un evento en Popayán.

La suspensión provisional es por un total de tres meses, los cuales pueden ser prorrogables si así lo considera la Procuraduría General de la Nación. De igual forma, sumado a la investigación de la Procuraduría, también la Fiscalía adelanta otra investigación en contra de estos dos funcionarios con el fin de establecer las responsabilidades de ambos en supuestas cesiones de información a las disidencias de alias Calarcá.

¿Quién es alias Calarcá?

Alias Calarcá, cuyo nombre real es Alexander Díaz Mendoza, se ha convertido en una figura mencionada con frecuencia dentro del panorama de las disidencias de las antiguas FARC. Aunque por años pasó relativamente desapercibido, hoy es catalogado como un mando emergente dentro de estas estructuras ilegales. Pero ¿quién es realmente y por qué su nombre cobra relevancia en la actualidad?

Los inicios de alias Calarcá en las FARC

Díaz Mendoza ingresó a las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) cuando apenas tenía 16 años, a finales de la década de 1990. Desde ese momento quedó vinculado a distintos frentes y bloques de la guerrilla:

Frente 40 , en el departamento del Meta.

, en el departamento del Meta. Bloque Oriental, una de las estructuras más fuertes de las FARC, bajo el mando de alias Mono Jojoy.

Esta trayectoria lo posicionó como un combatiente con experiencia regional, aunque sin un peso determinante dentro de la estructura jerárquica del grupo insurgente.

La deserción tras el acuerdo de paz

En 2016, cuando la guerrilla se preparaba para entregar las armas tras la firma del Acuerdo de Paz con el gobierno de Juan Manuel Santos, alias Calarcá tomó otro rumbo. En lugar de acogerse al proceso, desertó para unirse a las disidencias comandadas por Gentil Duarte, uno de los primeros líderes en apartarse del pacto para continuar la lucha armada junto a alias Iván Mordisco.

Este salto lo llevó a formar parte de las nuevas estructuras ilegales que empezaban a fortalecerse en zonas estratégicas para el narcotráfico.