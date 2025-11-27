Golpe a las finanzas de las disidencias de las FARC: 776 kilos de cocaína incautados en el Cauca

La Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional propinó uno de los golpes más significativos del año contra las estructuras criminales que operan en el suroccidente del país, particularmente las disidencias de las Farc bajo el mando de alias “Iván Mordisco”. En un control preventivo sobre la vía Mojarras–Popayán, a la altura del sector Portachuelos, en el municipio de Rosas (Cauca), los uniformados descubrieron un enorme cargamento de 776 kilos de cocaína ocultos dentro de una caleta de alta complejidad instalada en una volqueta.

Lea también: Se hacían pasar por congresistas para estafar ciudadanos: fueron enviados a la cárcel

El operativo se desarrolló como parte de las labores permanentes de registro, control y solicitud de antecedentes que la Policía mantiene en los corredores estratégicos del departamento. Durante la inspección al vehículo, los agentes detectaron irregularidades estructurales en la carrocería, lo que alertó sobre una posible modificación criminal. Al abrir la caleta, quedó al descubierto el gigantesco cargamento que se dirigía hacia la ciudad de Popayán.

El procedimiento permitió además la captura en flagrancia del conductor, quien quedó a disposición de las autoridades judiciales. Según las primeras indagaciones, la volqueta provenía del corregimiento de El Estrecho, desde donde habría iniciado el recorrido para transportar la droga hacia centros urbanos donde sería redistribuida.

Durante el registro también fue incautado un teléfono celular, elemento clave para avanzar en el proceso investigativo. Este dispositivo será analizado por peritos especializados con el objetivo de identificar a otros integrantes de la estructura narcotraficante y establecer rutas, contactos y las redes financieras involucradas.

“Las carreteras del país no serán rutas del narcotráfico”: Policía Nacional

La brigadier general Susana Blanco Romero, directora de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, destacó la contundencia del operativo y envió un mensaje directo a las organizaciones criminales que operan en la región:“Las carreteras del país no serán rutas del narcotráfico. Cada intento por mover droga será enfrentado por una Policía capacitada, vigilante y decidida. A las bandas criminales les decimos con claridad: no podrán esconder su actividad bajo ninguna modalidad de ocultamiento”, afirmó.

La oficial resaltó además el nivel de preparación del personal operativo. “La pericia de nuestros policías es determinante. Cada caleta que descubrimos, cada cargamento que incautamos y cada cabecilla que capturamos representa un avance real en la lucha contra las economías ilícitas. Este tipo de resultados seguirá multiplicándose”, añadió.

Controles reforzados en el Cauca

La Policía Nacional aseguró que intensificará los controles en los corredores viales del Cauca y otras regiones del país, con el objetivo de cerrar los caminos del narcotráfico, debilitar las finanzas de los grupos criminales y reforzar la seguridad ciudadana.

La institución reiteró su compromiso con la movilidad segura, la defensa de la vida y la lucha frontal contra el crimen, destacando que este resultado refleja el impacto de las operaciones desplegadas en uno de los departamentos más afectados por el accionar de organizaciones ilegales.