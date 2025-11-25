“Ganaron la Presidencia de la mano de las peores estructuras”: Federico Gutiérrez tras escándalo por relaciones del gobierno con las disidencias de las Farc

Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, y Gustavo Petro, presidente de Colombia (Foto: creada con imágenes de cortesía de la Alcaldía de Medellín y Presidencia)

Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, reaccionó al escándalo que sacude al gobierno del presidente Gustavo Petro, al revelarse posibles nexos con las disidencias de las Farc, luego que Noticias Caracol revelara detalles que dejan en evidencia presuntos acuerdos.

El alcalde que fue uno de los contrincantes en las elecciones presidenciales del 2022 de Petro y que no pasó a la segunda vuelta, en su momento había denunciado el acuerdo de La Picota.

También le puede interesar: “Petro les pagó a los peores criminales el apoyo y financiación de su campaña”: Gobernador de Antioquia que insiste en que siempre criticó la libertad de alias Calarcá

Fico reaccionó al escándalo del gobierno de Petro con las disidencias de las Farc

El mandatario de los medellinenses, realizó una publicación en la que escribió: “Queda claro cómo ganaron la Presidencia: de la mano de las peores estructuras criminales de este país. Lo que denunciamos en campaña presidencial se comprueba con las revelaciones de los archivos de Calarcá, con la infiltración en inteligencia, con la entrega de credenciales a capos como “Gestores de Paz” y con los criminales parados en la tarima del Gobierno".

Además, aseguró que “mientras las disidencias, el ELN y el Clan del Golfo crecían, el gobierno Petro y sus aliados desmontaron la inteligencia del Estado, sacaron a decenas de generales y debilitaron a la Fuerza Pública. A los criminales les están entregando el país pedazo a pedazo. No es momento de guardar silencio. Colombia merece un gobierno que enfrente a los terroristas, no que esté del lado de ellos”.

El alcalde también publicó un video en el que: “es más evidente que Petro, Francia Márquez y este gobierno se hicieron elegir de los peores criminales. La investigación revelada por Noticias Caracol da muestra de que Colombia hoy es gobernada por un grupo criminal”.