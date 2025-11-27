“El fallo sobre la financiación es un ataque político en época de campaña”: Armando Benedetti

El histórico fallo del presidente Consejo Nacional Electoral (CNE) en contra de la campaña ‘Petro Presidente 2022′ por superar los topes de financiamiento electoral sigue generando polémica y para políticos como Armando Benedetti, ministro del Interior, no es otra cosa que una estrategia política. A través de su cuenta de X el ministro salió en defensa del presidente y su campaña.

Benedetti aseguró que “el CNE siempre ha sido adverso al Gobierno, al presidente Gustavo Petro y al Pacto Histórico. El fallo sobre la financiación es un ataque político en época de campaña. Ellos son elegidos por el Congreso, de listas de partidos políticos, y si esos partidos quedan en la oposición sus magistrados también“.

¿Cuál fue el fallo del CNE en contra de la campaña ‘Petro Presidente 2022′?

La campaña presidencial de Gustavo Petro 2022 recibió una sanción histórica e inédita en el país por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE) y pone en jaque el último año del presidente. Desde el CNE sancionaron a la camapaña por haber violado los topes de financiación en más de 3.000 millones de pesos.

Desde el Consejo Nacional Electoral se votó a favor de una sanción en contra de la campaña ‘Petro Presidente 2022′, marcando un precedente histórico, teniendo en cuenta que actualmente Gustavo Petro preside el país. La decisión quedó 6 a 3 por parte de los magistrados y el voto del conjuez Majer Nayub Abushihab habría sido clave en la decisión.

La sanción sobre la campaña será por financiación irregular y violación de topes electorales por cifras que superan los 3.000 millones de pesos; sumado a esto, aún a espera del pronunciamiento oficial por parte del CNE, se especula que los topes se habrían superado en primera vuelta en 2.000 millones de pesos y en segunda en más de 500 millones.