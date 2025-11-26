Verónica Alcocer: Los escándalos que han envuelto a la primera dama del gobierno Petro

Durante las últimas semanas, el nombre de Verónica Alcocer, primera dama de Colombia, ha vuelto a ocupar titulares y abrir debates en la opinión pública. La razón: diversos medios nacionales revelaron que Alcocer estaría viviendo actualmente en Estocolmo, Suecia, en medio de un estilo de vida que ha sido descrito como “rodeado de lujos”.

La información ha desatado preguntas y discusiones sobre las razones de su permanencia en Europa y, especialmente, sobre el origen de los recursos económicos con los que estaría sosteniendo su vida en el exterior. La controversia ha crecido en redes sociales, donde usuarios y analistas se preguntan si estos gastos provienen de fondos personales, familiares, actividades privadas o recursos del Estado.

Este no es el único escándalo que ha rodeado a la primera dama desde que Gustavo Petro asumió la Presidencia. Semanas atrás surgió una controversia sobre la veracidad de la relación entre ambos, luego de que el propio mandatario confirmara públicamente que ya no mantiene una relación con Verónica Alcocer, pese a que ambos continúan legalmente casados. La declaración reavivó rumores y especulaciones sobre la vida personal de la pareja presidencial.

A esta polémica se suman los cuestionamientos sobre los elevados gastos asociados a los viajes internacionales de Alcocer, muchos de ellos realizados con una comitiva permanente que la acompañaba. Según informes divulgados en distintos medios, los costos en vuelos, alojamientos y personal habrían sido significativamente altos, lo que generó críticas sobre el uso de recursos públicos y la falta de claridad en los criterios que justificaban dichos desplazamientos.

A lo anterior también se suma que al inicio del mandato del presidente, se conocieron imágenes de Alcocer siendo masajeada por el Adolfo Martínez Carrillo, más conocido como Nerú, quien tuvo jugosos contratos con la Oficina de Talento Humano de la Presidencia de la República.

Principales escándalos que han rodeado a Verónica Alcocer