Petro tuvo que retractarse por orden judicial por el comentario sobre la conexión del clítoris y el cerebro de las mujeres

“Una mujer libre hace lo que se le dé la gana con su clítoris y con su cerebro. Si sabe acompasarlo será una gran mujer”, fue la frase que lanzó el presidente Gustavo Petro en el consejo de Ministros que fue transmitido el pasado 17 de septiembre de 2025. Una mujer interpuso una tutela a raíz del comentario por lo que el pasado 17 de octubre un juez le dio la razón y le ordenó al primer mandatario rectificar sus afirmaciones. Sin embargo, solo hasta este 25 de noviembre el mandatario de los colombianos cumplió.

En el fallo el juez consideró que, en efecto, las palabras del primer mandatario reafirman la discriminación histórica que ha pesado sobre las mujeres. Por ello, le ordena retractarse a través de un nuevo consejo de ministros transmitido en los canales oficiales y pedir disculpas por sus declaraciones.

Por fin Petro cumplió la orden de un juez y se retractó por comentario contra las mujeres en consejo de ministros

“En cumplimiento de las decisiones judiciales que invitan a la reflexión y a la construcción, rectifico la expresión que utilicé cuando hablé de la felicidad de las mujeres, refiriéndome a una parte de específica de su cuerpo y a otra. Reconozco que esa forma de expresarme fue desafortunada, pero científica, y que al hacerlo, di pie a que se entendiera una reducción de lo que nunca debe reducirse: la grandeza integral de las mujeres”, dijo e presidente durante el consejo de ministros.

Además, el presidente le dedicó unas palabras a Tatiana Echavarría Arango, la mujer que interpuso la tutela y que fue lo que lo obligó a rectificar.

“Presento mis excusas a Tatiana Echavarría Arango, a su hija y a todas las mujeres que se sintieron ofendidas por esas palabras. Todo lo contrario, siempre estaré para apoyarlas y defenderlas”, dijo.