Robaron al hijo menor de edad de famosa periodista colombiana: varios hombres lo amenazaron con cuchillo en Andino

La inseguridad sigue azotando a Bogotá y hasta los menores de edad son blanco de los delincuentes en zonas concurridas de la capital del país. Un nuevo caso se presentó en el Centro Comercial Andino en contra del hijo de una famosa periodista de Caracol Radio, que hace parte de la mesa de trabajo de La Luciérnaga. La propia periodista dio detalles sobre el hurto y aseguró que aunque su hijo reaccionó bien para proteger su vida, el Centro Comercial tenía que haber prevenido el hurto.

Alexandra Montoya, reconocida por sus imitaciones en La Luciérnaga de Caracol Radio, informó al aire sobre el delito del que fue víctima su propio hijo menor de edad al interior del Centro Comercial Andino. Montoya informó que su hijo estaba con un grupo de amigos de entre los 13 y 15 años compartiendo un rato en el concurrido centro comercial, cuando fueron abordados por un grupo de criminales.

Según relató la periodista, a su hijo y sus amigos los intimidaron y amenazaron para que entregaran sus pertenencias al interior del propio Centro Comercial Andino. “Se les acercaron dos tipos y les dijeron: No hagan bulla, tenemos cuchillos aquí, entréguennos los celulares”, aseguró.

El hijo de Montoya entregó sus pertenencias, al igual que sus amigos, con el fin de proteger su integridad, pero con un sinsabor de haber sido robados al interior de un Centro Comercial, en donde las personas creen estar seguras.

Precisamente esto fue algo que la periodista cuestionó y se pregunta por qué el Centro Comercial Andino no tiene mayor control sobre lo que pasa al interior del lugar. Por esto, pide que a futuro se refuerce la seguridad y los encargados de la misma en este tipo de espacios privados y cerrados sean espacios seguros para los visitantes.