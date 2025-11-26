Funcionario de la DNI señalado por presuntos nexos con disidencias negó ser un “infiltrado” de ese grupo

El nombre de Wilmar Mejía ha estado esta semana en boca de la opinión pública después de que la Unidad Investigativa de Noticias Caracol filtró información según la cual el funcionario, quien es miembro de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), habría estado colaborando con las disidencias de las Farc al mando de alias Calarcá. Mejía rompió el silencio en las últimas horas y negó estos señalamientos.

En una entrevista con la emisora Blu Radio le preguntaron si era un infiltrado del grupo armado dentro del gobierno del presidente Gustavo Petro. “Debo contestar con contundencia: no. De hecho, todos los servidores públicos que hacen parte de la DNI se someten a unas pruebas de credibilidad y confidencialidad en las que está el polígrafo. Haber pasado esas pruebas me dio la autoridad moral y personal para ser parte integral de esta importante agencia del Gobierno”, señaló Mejía en conversación con Blu Radio.

Entre tanto, sostuvo que su llegada a la DNI se dio durante el año pasado después de que le hicieron una propuesta. También negó que fuera un “informante” y señaló que tenía datos sensibles puntuales que fueron entregados a las autoridades.

Quizás uno de los detalles de su vida que más han llamado la atención tiene que ver con que el Gobierno lo nombró como miembro del Consejo Superior de la Universidad de Antioquia.

Adicionalmente, se refirió a las fotos en las que ha aparecido con figuras políticas como el exdirector de la UNGRD Olmedo López, salpicado en uno de los mayores escándalos de corrupción del actual gobierno. También han sido publicadas fotos en las que aparece con el exgobernador de Nariño y precandidato presidencial Camilo Romero y la senadora del Pacto Histórico Esmeralda Hernández. Sobre estas fotos se limitó a señalar que ha adelantado trabajos políticos e incluso ha sido gerente de campañas electorales en las cuales conoció a varias figuras.

El rápido ascenso de Mejía en la inteligencia del país

Otro dato que llamó la atención fue que Mejía pasó de ser un agente de inteligencia a convertirse en director de Inteligencia Estratégica de la DNI -un cargo clave para el país- en menos de un año.

Mejía explicó que esto se dio gracias a las habilidades que habría demostrado en su cargo. “Mis capacidades se hicieron notar y rápidamente pasé de ser un agente de búsqueda y recolección a ser un agente asesor de la DNI en su momento. Luego, por la misionalidad propia de la entidad, pasé a la Dirección de Contrainteligencia y me direccionan al Cuerpo Asesor del director de Contrainteligencia”, expresó Mejía.

Mejía se refirió a una reunión con el Comisionado de Paz y varios disidentes de las Farc

Frente a los correos y los documentos que conocieron las autoridades en los que señalan a Mejía de ser alias el ‘Chulo’, el funcionario advirtió que no sabe por qué apareció en esas filtraciones.

“Yo nunca en mi vida me he reunido ni antes ni hoy con ‘Calarcá’. Yo creo que ese señor sí tiene por lo menos ese componente de dignidad podría salir a decir si me conoce o no me conoce”, sostuvo Mejía. Además, cuando se le preguntó si había tenido diálogos o relaciones con disidentes de las Farc bajo el mando de ‘Calarcá’.

“A nosotros nos han parado en los diferentes territorios del departamento gente de lo que se conoce hoy como EJjército Gaitanista o Clan del Golfo. Nos han parado distintas guerrillas que hacen presencia en el Bajo Cauca y nordeste antioqueño”, indicó Mejía.

Pero se refirió a un evento del Alto Comisionado para la Paz que se llevó a cabo en el municipio de Yarumal, Antioquia. “Si se habla de que hubo una aproximación con esas personas, fue esa. Ahí estuvo ‘Andrey’. Hubo otros cuyo nombre no recuerdo”, sostuvo Mejía. No obstante, señaló que en ese momento no era funcionario de inteligencia. Según explicó, lo citaron por ser parte de una organizacion cultural de Antioquia.

Frente a la relación con el general Juan Miguel Huertas, quien también resultó salpicado por los correos revelados en Noticias Caracol. Según señaló, lo conoció a finales del 2023 en una reunión.

“Comenzamos a generar un ambiente de confianza. Eso nos permitió irnos conociendo más al punto de que yo conozco al general bien, conozco a su familia. Una vez conocida su trayectoria, con los informes y resultados que ha generado, me atreví como amigo a abogar por él”, sostuvo Mejía.

Luego, reconoció que le entregó al presidente Gustavo Petro un dossier sobre los resultados que había tenido.