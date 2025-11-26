El Metro de Bogotá completa 9 kilómetros de viaducto y recibe su tercer tren: así avanza la Línea 1

Durante la noche del lunes 24 de noviembre de 2025, Bogotá sumó un nuevo hito en la construcción de su megaproyecto de transporte más ambicioso: el Metro de Bogotá. El alcalde Mayor, Carlos Fernando Galán, anunció que ya se completaron nueve kilómetros de viaducto, una cifra que consolida el ritmo de obra que viene registrando la Línea 1, la primera en la historia de la ciudad.

Según explicó el mandatario, estos nueve kilómetros forman parte de los tramos donde el viaducto avanza de manera visible, especialmente sobre corredores clave como la avenida Villavicencio, la avenida Primero de Mayo, la autopista Sur, la calle Octava Sur, la calle Primera y la tradicional avenida Caracas. En estas zonas, las estructuras elevadas ya transforman el paisaje urbano y anticipan cómo será el trazado final del sistema.

La Línea 1 del Metro de Bogotá conectará la localidad de Bosa, en el suroccidente de la ciudad, con la calle 72 con avenida Caracas, ofreciendo un recorrido cercano a los 24 kilómetros y operando en 16 estaciones. Este trazado beneficiará directamente a habitantes de nueve localidades, mejorando tiempos de desplazamiento y ampliando la oferta de transporte masivo.

Un avance del 67,17 % y un nuevo tren en la ciudad

A corte del 31 de octubre de 2025, el proyecto registraba un avance del 67,17 %, muestra del trabajo continuo del concesionario y de los equipos técnicos encargados de levantar el viaducto y preparar la operación futura del sistema. A este progreso se suma una noticia clave: la llegada del tercer tren del Metro a territorio colombiano.

El vehículo partió el 28 de octubre desde Quingdao, China, y llegó a Cartagena ese mismo día. Tras su arribo, fue trasladado al patio taller, donde un equipo especializado realiza el alistamiento de sus seis vagones. En esta fase se completan los enganches mecánicos y eléctricos, se instalan los pasillos de intercirculación —por donde los usuarios transitarán entre coche y coche— y se aplica una limpieza técnica del tren.

Pruebas estáticas y dinámicas: así se prepara el tren para operar

Una vez completado el alistamiento, comienza la etapa de pruebas estáticas, donde se inspeccionan los principales sistemas: frenos, tracción, mando y control, iluminación, ventilación y todos los componentes que garantizan seguridad y funcionamiento.

En las próximas semanas, cuando finalicen estas verificaciones, iniciarán las pruebas dinámicas. Para ello, el tren será trasladado por vehículos auxiliares hasta una vía de pruebas de 905 metros, equipada con el tercer riel que provee energía. En este punto se evalúa el rendimiento de los motores de tracción, el sistema de frenado y la respuesta del tren en movimiento, bajo estrictos protocolos técnicos.

El avance del viaducto y la llegada de nuevos trenes marcan un paso decisivo hacia la construcción del sistema metro que los bogotanos han esperado por décadas.