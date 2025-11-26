Cae banda de ladrones de carros en Bogotá: dos menores eran los encargados de cometer los hurtos

El hurto a vehículos en Bogotá ha sido uno de los delitos que se están haciendo comunes a diario en la capital del país, siendo perpetrados por bandas organizadas que azotan a zonas enteras de la ciudad. Por esto, las autoridades le han puesto la lupa a estas bandas con el fin de atacarlas y desarticularlas. El más reciente caso de éxito fue contra una banda de tres hombres, de la que hacían parte dos menores de edad.

Desde la Secretaría de Seguridad de Bogotá informaron que en el barrio San Joaquín, en la localidad de Ciudad Bolívar tres personas que se movilizaban en un carro blanco generaron sospecha por su forma de actuar. Por esto, agentes de la Policía Metropolitana de Bogotá realizaron una verificación a las placas del vehículo y se dieron cuenta de que había sido hurtado el día anterior en la localidad de Usme.

De manera inmediata se realizó la captura de los tres hombres y una vez hecha las respectivas verificaciones sobre la identidad de estas personas, se reconoció que dos de los tres presuntos ladrones eran menores de edad. Aparentemente estos dos menores eran los encargados de cometer los delitos, aprovechándose de su condición de protección ante la ley.

Gracias a la rápida acción de la Policía Metropolitana de Bogotá se logró desarticular esta banda dedicada al hurto de vehículos y se espera que respondan ante la justicia por los casos en los que se han visto involucrados.

Capturan a los ladrones del carro rojo que robaban camionetas

En la últimas horas se conoció la noticias de la captura de la banda de ladrones del carro rojo que tenían azotada a Bogotá. Los sujetos en cuestión de segundos intimidaban a sus víctimas con armas de fuego y les hurtaban sus camionetas cuando estaban llegando a los garajes de sus viviendas o se detenían en las calles.

Las imágenes de la cámaras de seguridad evidenciaban la forma en la que operaba esta banda del carro rojo, conformada por siete delincuentes. Tres de los vehículos que habían sido robados fueron recuperados.