Por fin: Capturan a los ladrones del carro rojo que robaban camionetas en Bogotá a diestra y siniestra

En la últimas horas se conoció la noticias de la captura de la banda de ladrones del carro rojo que tenían azotada a Bogotá. Los sujetos en cuestión de segundos intimidaban a sus víctimas con armas de fuego y les hurtaban sus camionetas cuando estaban llegando a los garajes de sus viviendas o se detenían en las calles.

Las imágenes de la cámaras de seguridad evidenciaban la forma en la que operaba esta banda del carro rojo, conformada por siete delincuentes. Tres de los vehículos que habían sido robados fueron recuperados.

Banda de ladrones del carro rojo tenían azotados a los bogotanos

En varios videos se evidencia cómo los miembros de esta banda intimidaban a los propietarios de estos vehículos usando armas de fuego, los bajaban a la fuerza y escapaban.

Uno de los casos más recientes se registró en la localidad de Engativá, en donde al conductor de una camioneta lo bajaron con violencia y cuando estaban escapando, una niña y su mascota cayeron del vehículo.

En otra grabación en la localidad de Barrios Unidos, se observa cómo un conductor de una camioneta de alta gama, fue sorprendido cuando se había detenido para que su hija se bajara y los delincuentes le atraviesan el carro rojo y le apuntan con un arma de fuego.

El conductor le dijo a Noticias Caracol que “estábamos despidiéndonos, cuando en ese momento llegó un carro rojo, se me atravesó, se bajaron tres delincuentes, nos apuntaron con armas, nos bajaron del carro. A mí me atropellaron, me sacudieron, me quitaron las llaves del carro, porque se apagó en ese momento”.

Este último robo duró solo 1 minuto y 10 segundos, los delincuentes se demoraron más porque casi no podían prender el vehículo al ser de alta gama.

Finalmente, las autoridades lograron la captura de estos siete delincuentes mientras desayunaban.