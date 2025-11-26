Dayro Moreno visitó la Embajada de Estados Unidos y hasta le bailó al Consejero para Diplomacia

Uno de los jugadores más importantes en el Fútbol Profesional Colombiano es el delantero goleador Dayro Moreno, quien se ha consolidado como el máximo anotador en la historia de nuestro país y que se le ha metido en el corazón a más de un hincha, teniendo en cuenta su aporte a varios clubes y su personalidad arrolladora, cosa que encanta dentro y fuer de los terrenos de juego, incluso, a los ciudadanos estadounidenses.

Y es que en las últimas horas, la Embajada de Estados Unidos en Colombia subió un inesperado video con el futbolista cerca a sus instalaciones, en una cancha de fútbol, donde fue entrevistado por el consejero para diplomacia, Stewart Tuttle, consultando por su destino elegido en el país norteamericano, además de saber qué es lo que más le gusta de EE. UU., para después hablar de su baile típico y pedirle que hiciera una muestra del mismo en este video.

“‘Dayro Moreno, Dayro Moreno’, Si lo leíste cantando, es porque, al igual que nosotros, eres fanático de Dayro, una leyenda en la cancha y máximo goleador colombiano. Nos visitó y habló con nuestro Consejero para Diplomacia Pública, Stewart Tuttle, acerca del fútbol como una pasión que une a nuestras naciones mientras nos preparamos para la Copa Mundial 2026, en donde Estados Unidos tendrá el honor de ser el anfitrión de más de 70 partidos“, fueron las palabras que acompañaron la curiosa filmación en redes sociales.