¿Quién es alias ‘Calarcá’? Contexto completo del comandante que Gustavo Petro está poniendo de moda

Un nuevo escándalo de aparente corrupción salpica al gobierno de Gustavo Petro. Y es que, el pasado domingo 23 de noviembre se reveló una investigación hecha por Caracol Televisión en la que se afirma que el líder de las disidencias Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF), alias Calarcá, estaría trabajando en conjunto con un alto funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) de las Fuerzas Militares para acceder a información reservada sobre bombardeos y operaciones militares.

Puede leer: “Ganaron la Presidencia de la mano de las peores estructuras”: Federico Gutiérrez tras escándalo por relaciones del gobierno con las disidencias de las Farc

El escándalo se destapa justo tras el anuncio de supuestos avances en las conversaciones de paz en las mesas de diálogo activas entre el gobierno y las disidencias.

¿Quién es alias Calarcá? La historia de Alexander Díaz Mendoza, figura emergente de las disidencias

Alias Calarcá, cuyo nombre real es Alexander Díaz Mendoza, se ha convertido en una figura mencionada con frecuencia dentro del panorama de las disidencias de las antiguas FARC. Aunque por años pasó relativamente desapercibido, hoy es catalogado como un mando emergente dentro de estas estructuras ilegales. Pero ¿quién es realmente y por qué su nombre cobra relevancia en la actualidad?

Los inicios de alias Calarcá en las FARC

Díaz Mendoza ingresó a las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) cuando apenas tenía 16 años, a finales de la década de 1990. Desde ese momento quedó vinculado a distintos frentes y bloques de la guerrilla:

Frente 40 , en el departamento del Meta.

, en el departamento del Meta. Bloque Oriental, una de las estructuras más fuertes de las FARC, bajo el mando de alias Mono Jojoy.

Esta trayectoria lo posicionó como un combatiente con experiencia regional, aunque sin un peso determinante dentro de la estructura jerárquica del grupo insurgente.

La deserción tras el acuerdo de paz

En 2016, cuando la guerrilla se preparaba para entregar las armas tras la firma del Acuerdo de Paz con el gobierno de Juan Manuel Santos, alias Calarcá tomó otro rumbo. En lugar de acogerse al proceso, desertó para unirse a las disidencias comandadas por Gentil Duarte, uno de los primeros líderes en apartarse del pacto para continuar la lucha armada junto a alias Iván Mordisco.

Este salto lo llevó a formar parte de las nuevas estructuras ilegales que empezaban a fortalecerse en zonas estratégicas para el narcotráfico.

Su papel dentro de las economías ilegales

Hoy, alias Calarcá es identificado como un actor clave en varias actividades criminales en el sur del país, especialmente en zonas de difícil acceso de la Amazonía.

1. Narcotráfico en corredores estratégicos

El grupo de Calarcá está directamente involucrado en el tráfico de drogas en los departamentos amazónicos, un territorio donde se concentra alrededor del 5% de los cultivos de coca del país. Esta región es particularmente valiosa debido a su cercanía con corredores utilizados para el envío de droga hacia:

Venezuela

La triple frontera entre Perú, Brasil y Colombia

Las disidencias que opera Calarcá controlan laboratorios, rutas fluviales y pasos fronterizos que facilitan el movimiento de cocaína hacia redes internacionales.

Lea también: Petro pide a Canadá revisar trámites de visas para exmilitantes del M-19: su exesposa no pudo ir a conocer a su nieta

2. Minería ilegal en la Amazonía y Antioquia

Además del narcotráfico, el grupo también participa activamente en la minería ilegal, controlando territorios con depósitos de:

Oro

Coltán

Estas operaciones se concentran tanto en áreas de la Amazonía como en zonas mineras del nordeste de Antioquia, donde las disidencias ejercen control armado para explotar, cobrar extorsiones y dominar la cadena productiva de minerales de alto valor.