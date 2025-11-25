Petro pide a Canadá revisar trámites de visas para exmilitantes del M-19: su exesposa no pudo ir a conocer a su nieta

En la mañana de este martes 25 de noviembre, el presidente Gustavo Petro le hizo una petición al gobierno de Canadá: revisar los trámites de visas para los exmilitantes del M-19. La solicitud la hizo después de que su exesposa señaló que no pudo asistir al nacimiento de la nieta de ambos.

“Todos los militantes del M19 tienen negada la visa a Canadá, por orden de Uribe siendo presidente, usaron normas internas de Canadá para ello”, sostuvo el primer mandatario a través de una publicación en su cuenta oficial en la red social X.

Así mismo, indicó que él ha tenido dificultades para ingresar a ese país en el pasado. “Yo mismo he tenido que usar permisos especiales del primer ministro para poder entrar a ver a mis hijos y mi mamá. Canadá debería revisar esa fórmula. Más cuando intentamos estrechar las relaciones comerciales y diplomáticas”, agregó el presidente Petro en su publicación de X.

Vale decir que no hay documentos ni registros de que el expresidente Álvaro Uribe haya ordenado que no aceptaran las solicitudes de visa de los exmilitantes del M-19 en Canadá. Más aún, porque este tipo de trámites los adelantan los países de forma autónoma. En todo caso, PUBLIMETRO se comunicó con la Embajada de Canadá en Colombia para verificar si la información que dio el presidente Petro era correcta. Por ahora, esa entidad no ha contestado.

El que sí se pronunció fue el expresidente Uribe, quien manifestó su molestia con las palabras del jefe de Estado.

“Aunque el Pte Petro es mucho menor que yo no está en edad de seguir con estas alucinaciones. O que diga si lo que quiere es generarme otro atentado contra mi vida”, señaló Uribe en su cuenta de X.

Le negaron la visa a Mary Luz Herrán, la expareja del presidente Petro

El comentario del primer mandatario se dio a raíz de otra publicación de su expareja Mary Luz Herrán. En su cuenta de X, ella explicó que el gobierno canadiense le negó la visa y advirtió que su deseo era estar presente en el nacimiento de su nieta, Mailé.

Según Herrán, la bebé nació en el exilio de su hijo el viernes pasado. Además, señaló que esas horas pasó por una preocupación máxima y tuvo que soportarla desde lo que calificó como una “distancia absurda”.