Una pipeta de gas explotó al frente de la Clínica Los Nogales en Bogotá

Momentos de pánico vivieron trabajadores, transeúntes, médicos y pacientes de la Clínica Los Nogales y sus inmediaciones a causa de la explosión de una pipeta de gas delante del centro médico. La emergencia se presentó en horas de la mañana y generó terror en la zona, ya que en principio debido a la histeria colectiva se creyó que se trataba de un atentado.

Lea también: “Ganaron la Presidencia de la mano de las peores estructuras”: Federico Gutiérrez tras escándalo por relaciones del gobierno con las disidencias de las Farc

Las imágenes del momento de la explosión dejan ver a dos puestos de venta ambulantes destruídos a causa del incidente, así como el pánico que sintieron las personas que estaban en el lugar cuando se desató la emergencia. Según se ha podido conocer y gracias a la información brindada por el concejal Juan David Quintero a través de su cuenta de X, la emergencia no fue producto de un atentado terrorista, sino de un accidente por una fuga.

¿Qué pasó en la Clínica Los Nogales?

Quintero aseguró en su cuenta de X que la pipeta de gas pertenecía a uno de los puestos de venta ambulante ubicados en el andén que está delante de la Clínica Los Nogales. El concejal aseguró que la pipeta con la que calentaban la plancha sufrió una fuga repentina y no lograron contenerla, por lo que terminó estallando.

Por ahora no hay un reporte de heridos del incidente, pero se presume que los trabajadores de estos puestos podrían haber sufrido afecciones de salud, sobre todo en sus vías respiratoria.

Finalmente, el concejal también se pregunta si la emergencia se habría podido evitar con una recuperación efectiva del espacio público en Bogotá, remarcando lo peligroso que es tener este tipo de elementos en la vía pública y la facilidad con la que este tipo de emergencias se pueden presentar en cualquier momento.