Estados Unidos designa al Cártel de los Soles, vinculado a Nicolás Maduro, como una organización terrorista

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, habla durante un acto por el Día del Estudiante en el palacio presidencial de Miraflores en Caracas, Venezuela, el viernes 21 de noviembre de 2025.

El gobierno de Donald Trump ha intensificado la presión sobre el presidente venezolano, Nicolás Maduro, al designar al Cártel de los Soles como una organización terrorista extranjera.

La designación, publicada el lunes en el Registro Federal, es la acción más reciente en la campaña de Trump para combatir el tráfico de drogas hacia Estados Unidos. Anticipando la medida hace casi una semana, el secretario de Estado, Marco Rubio, acusó al Cártel de los Soles de ser “responsable de la violencia terrorista” en el hemisferio occidental.

¿Qué es el Cartel de los Soles?

La medida se produce mientras Trump estudia si tomar acción militar contra Venezuela, algo que no ha descartado a pesar de mencionar la posibilidad de conversaciones con Maduro. Ataques terrestres u otras acciones serían una expansión importante de la operación iniciada hace varios meses, que ha incluido un gran despliegue militar en el Caribe y ataques a barcos acusados de traficar drogas, con más de 80 muertos.

Los venezolanos comenzaron a usar el término Cártel de los Soles en la década de 1990 para referirse a mandos militares que se enriquecieron con el tráfico de drogas. A medida que la corrupción se expandió a nivel nacional, primero con el fallecido presidente Hugo Chávez y luego con Maduro, su uso se amplió de manera vaga a policías y funcionarios gubernamentales, así como a actividades como la minería ilegal y el tráfico de combustible. Los “soles” en el nombre se refieren a las charreteras fijadas en los uniformes de los oficiales militares de alto rango.

El término general se empleó para describir una organización de tráfico de drogas liderada por Maduro en 2020, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos en el primer mandato de Trump anunció la acusación contra el líder de Venezuela y su círculo íntimo por narcoterrorismo y otros cargos.

“No es un grupo”, afirmó Adam Isaacson, director de supervisión de defensa en la organización Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos. “No es como un grupo en el que la gente se identifique como miembros. No tienen reuniones regulares. No tienen una jerarquía”.

Ampliar la etiqueta de terrorista a los cárteles

En un comunicado del lunes, el gobierno de Maduro negó categóricamente la existencia del cártel, describiendo la acusación de la administración Trump como una “invención ridícula” destinada a “justificar una intervención ilegítima e ilegal contra Venezuela”.

Hasta este año, la etiqueta de organización terrorista extranjera se había reservado para grupos como el Estado Islámico o Al Qaeda que usan la violencia con fines políticos. La administración Trump la aplicó en febrero a ocho organizaciones criminales latinoamericanas involucradas en el tráfico de drogas, el tráfico de migrantes y otras actividades.

La administración culpa a estos grupos de operar los barcos que ataca y acusa de transportar droga, pero rara vez identifica a las organizaciones y no ha aportado ninguna prueba. Afirma que los ataques, que comenzaron frente a la costa de Venezuela y luego se extendieron al Pacífico oriental, tienen como objetivo evitar que los narcóticos lleguen a las ciudades estadounidenses.

Pero muchos —incluido el propio Maduro— ven las acciones militares como un intento de poner fin a los 26 años de control del partido gobernante en el poder.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, dijo la semana pasada que la designación del Cártel de los Soles proporcionaría “un montón de nuevas opciones para Estados Unidos” para lidiar con Maduro. Pero, hablando en una entrevista con el medio de noticias de ultraderecha OAN, Hegseth no proporcionó detalles sobre cuáles son esas opciones y se negó a decir si el Ejército estadounidense planeaba atacar objetivos terrestres dentro de Venezuela.