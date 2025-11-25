Tensión en el Caribe: sobrevuelos de aviones militares de EE. UU. cerca a Caracas elevan la crisis con Venezuela

La tensión política y militar entre Venezuela y Estados Unidos volvió a escalar tras el avistamiento de varias aeronaves militares estadounidenses en la costa venezolana y en las cercanías de la isla de Curazao. El movimiento aéreo, registrado por plataformas de seguimiento como FlightRadar24, se produjo días después de que Washington designara oficialmente al llamado Cartel de los Soles como Organización Terrorista Extranjera (FTO), un anuncio que generó un inmediato impacto diplomático.

Según los reportes de dichas plataformas, un bombardero estratégico B-52 y dos cazas F-18 realizaron un inusual recorrido sobre el Caribe, con trayectorias cercanas al espacio aéreo venezolano. El B-52, identificado como PAPPY11, inició su operación el lunes desde la base aérea de Minot, en Dakota del Norte, un punto clave para la Fuerza Aérea estadounidense al albergar la 5.ª Ala de Bombardeo y la 91.ª Ala de Misiles.

El desplazamiento del bombardero llamó la atención de observadores y analistas debido a que recorrió gran parte del territorio estadounidense de norte a sur, cruzó el Golfo de México con los transpondedores apagados —una práctica habitual en operaciones estratégicas— y los reactivó al aproximarse a la península de Yucatán. Posteriormente, y tras desaparecer brevemente en el Caribe, reapareció al norte de Venezuela alrededor de las 6:05 p. m., permaneciendo durante varios minutos a escasa distancia de Maiquetía, aeropuerto internacional que sirve a Caracas.

La presencia de un B-52, aeronave con capacidad para transportar armamento convencional y nuclear, añadió un elemento adicional de alarma en medio de una relación bilateral ya marcada por la confrontación. Aunque no existe una explicación oficial sobre la naturaleza del vuelo, su trayectoria fue interpretada como una señal de vigilancia y presión en un contexto geopolítico especialmente delicado.

Minutos después de la aparición del bombardero, plataformas de rastreo registraron también a dos cazas F-18 en la misma zona, identificados con las matrículas RHINO05 y RHINO06. Aunque los sistemas pudieron calcular sus placas, no fue posible determinar desde qué punto exacto despegaron, lo que incrementó el misterio sobre la operación.

El sobrevuelo coincidió con un incremento en las alertas de seguridad aérea y con una ola de cancelaciones de vuelos de aerolíneas internacionales, luego de que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) recomendara extremar la precaución al transitar por el espacio aéreo venezolano.

Este nuevo episodio se desarrolla en un momento en el que Washington mantiene un despliegue militar en el Caribe bajo el argumento de combatir el narcotráfico. La reciente clasificación del Cartel de los Soles como organización terrorista otorga a la administración de Donald Trump herramientas adicionales para presionar al Gobierno de Nicolás Maduro, profundizando así uno de los capítulos más críticos de la disputa entre ambos países.